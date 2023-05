Il vestito camicia più bello di Zara è in sconto come mai visto prima.

Il vestito camicia più bello di Zara è in sconto come mai...

Il vestito camicia è una delle tendenze più virali della stagione. E dobbiamo ammettere che ci piace molto, poiché tra tutti i tipi di vestiti è il più comodo e versatile. Il suo carattere spensierato lo rende ideale per affrontare il caldo con stile. Ogni anno, il vestito camicia torna con l’inizio della stagione, aggiornando le sue stampe e i suoi colori.

E quest’anno lo ha fatto in modo molto speciale, diventando il protagonista indiscusso delle collezioni di moda. Zara ha uno dei modelli più belli che abbiamo visto e, inoltre, ha uno sconto del 39% sul negozio online, quindi è un’opportunità che non possiamo perdere.

Il nuovo vestito camicia di Zara

Un vestito camicia bellissimo con stampa patchwork e bordo con volant. Realizzato al 100% in cotone, è un vestito corto con collo rotondo e scollo a V, super favorevole perché slancia e allunga visivamente la silhouette, e maniche lunghe. Ha dettagli di cintura dello stesso tessuto, che affinano la vita.

Grazie alla chiusura frontale con bottoni, possiamo indossarlo sia come vestito che come kimono con una maglietta bianca e un jeans o una gonna in denim. La stampa patchwork che ha trionfato negli anni ’90 è tornata con molta forza per diventare la grande favorita di coloro che sanno di moda.

Si tratta di un metodo di cucito che consiste nel cucire parti di tessuto diverse per creare un nuovo capo. Si distingue per la creatività dei suoi tessuti e i suoi design originali e colorati. La chiave per indossare il vestito camicia della nuova collezione di Zara è abbinarlo ad accessori basici per creare un look equilibrato, come delle espadrillas con zeppa in beige.

È un capo molto forte, quindi sia le scarpe che la borsa devono essere semplici e lisce. Una delle principali ragioni per cui ci siamo innamorati di questo vestito è la sua versatilità. Per un look casual, possiamo abbinarlo a sandali bassi o zeppa di iuta. E, per un’occasione speciale, come un evento diurno, con sandali con tacco con dettaglio di cinturino e chiusura con fibbia alla caviglia.

Il vestito camicia è disponibile sul negozio online di Zara a 17,99 euro invece di 29,95 euro, con uno sconto del 39%, dalla taglia XS alla XL. Le taglie stanno per esaurirsi!

4.4/5 - (11 votes)