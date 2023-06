Il vestito bianco di Zara preferito dagli esperti di moda: aggiungilo alla tua lista dei saldi.

Se vuoi un capo elegante e sofisticato, per essere sempre comoda durante l’estate, lo abbiamo: è il vestito bianco di Zara scelto dalle esperte di moda.

Per molte occasioni, sarai tu a dare una buona impressione, ed è anche molto fresco.

Top: il vestito bianco di Zara è per te

In lino con frange, è il vestito midi realizzato al 100% in lino per poter essere sempre fresca durante la stagione più calda dell’anno. Sorprende anche per la scollatura a V e le maniche corte.

Ci sono altri dettagli perché il fondo è rifinito con frange laterali abbinati al tono. Cosa vuoi di più? Ti diciamo altre cose che devi sapere su questo vestito.

Vestito sostenibile

C’è di più perché il capo contiene almeno il 100% di lino di coltivazione europea certificato. Per maggiori informazioni e secondo Zara, viene utilizzato il lino coltivato in Europa, che è una fibra naturale che non ha bisogno di irrigazione. Viene coltivato senza l’uso di semi geneticamente modificati e senza pesticidi e fertilizzanti sintetici.

Come conservare il capo

Arieggiare e spazzolare i capi è un modo naturale per prendersi cura dei tessuti delicati. Se è necessaria la pulizia a secco, cerca lavanderie che utilizzino tecnologie rispettose dell’ambiente.

Lavare a mano max 30ºC

Non usare candeggina / sbiancante

Stirare a max 110ºC

Non usare l’asciugatrice

Completa il tuo look

Per essere ancora più splendida con il vestito, sappi che puoi abbinarlo a molti accessori.

Da un lato, ci sono le sandali con tacco alto metallizzati che costano 35,95 euro in diverse taglie. Insieme ad essi, c’è il reggiseno e anche la mutandina in nero o bianco per abbinarsi meglio a questo vestito.

Se ti piace questo stile, sappi che sul sito web di Zara ci sono vari vestiti a frange. abbiamo il nero con frange nella parte inferiore e un prezzo di 69,95 euro, anche il vestito a frange nero e collo a halter, che costa 49,95 euro, il top a frange in lino in due colori ha un costo di 29,95 euro.

Dove si acquista

Puoi trovare questo capo molto sofisticato sul sito web di Zara e anche nei suoi negozi fisici. Il suo prezzo è di 49,95 euro e puoi acquistarlo in taglie che vanno dalla XS alla XXL. Quindi scegli quello che ti sta meglio. Ma non puoi dormire troppo perché alla fine le taglie saranno esaurite. E sai che è un capo molto diverso e moderno.

