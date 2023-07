Il vestito bagnato di Shakira e lo stile wet look che fa impazzire.

Shakira è sempre stata sexy nei suoi video e non è stata da meno nel video della canzone che ha presentato insieme a Karol G., intitolata TQG, “Te Quedó Grande”. Il brano era ancora dedicato al suo ex, Gerard Piqué, come molti altri. Ma ciò che ci interessa di questo brano è il vestito bagnato di Shakira, come è la moda wet look?

Offre quella sensualità che la caratterizza perché la moda wet look permette di intravedere le curve irresistibili grazie all’effetto bagnato che offre.

Come è lo stile wet look e quali altre artiste lo preferiscono

Il vestito bagnato che indossa Shakira in questo video ha un colore tra dorato e beige, che dà quell’effetto nude come se non indossasse realmente nulla. Questo design è dell’azienda greca Di Petsa.

Con l’effetto wet offre questo aspetto bagnato come appena uscita dalla doccia e inoltre si configura come una chiara tendenza per questa estate e i giorni successivi. Perché permette di essere più fresca e soprattutto sexy.

È un miniabito minimalista con il quale la cantante si muove come mai in questo videoclip ed è quando uno si chiede come Piqué abbia lasciato sfuggire un corpo del genere. L’effetto bagnato è sempre irresistibile, fa sì che nessuno passi inosservato, e sembra sempre che uno si sia tuffato nell’acqua con l’indumento.

Abbiamo visto questi abiti su altre celebrità e confermano questo tocco sexy che piace a tutti. L’attrice Zendaya ha indossato uno simile al Festival del Cinema di Venezia nel 2021, con un design di Balmain.

Le caratteristiche di questi abiti sono che sono aderenti al corpo, slanciano le curve, mostrano qualche piega espressa e si adattano così bene che sembrano una seconda pelle.

C’è di più, la modella Bella Hadid ha indossato anche abiti wet look. In questo caso, erano anche della firma Di Petsa, e ha indossato ad esempio uno di colore bianco. Una vera follia che sta aumentando e che come vediamo è sempre perfetta per sfoggiare nei grandi eventi.

Questa seconda pelle o effetto bagnato può essere alternato con gioielli vistosi per farli risaltare di più, sandali romani, per andare scalzi come se fossimo appena usciti dalla vasca da bagno. L’ideale è che anche i capelli abbiano questo effetto bagnato, tirati indietro per un wet look totale dalla testa ai piedi. Non potrai resistere.

