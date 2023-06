Il vestito all’uncinetto più bello che possederai è disponibile da H&M ed è già in esaurimento.

Il vestito all’uncinetto è una delle tendenze più virali della stagione, quindi non sorprende che questo abito della nuova collezione di H & M stia esaurito a un ritmo vertiginoso sia nel negozio online che nei negozi fisici. Un vestito che ci trasporta alle spiagge di Ibiza e ci fa già sognare le giornate estive godendo del sole.

Il nuovo vestito all’uncinetto di H & M

Realizzato in 83% cotone e 17% poliestere, è un vestito da spiaggia a maglia effetto crochet con diversi dettagli che hanno fatto innamorare gli esperti di moda: la lunghezza midi, la schiena scollata con sezione cut-out e l’orlo dritto con apertura pronunciata su un lato. Le spalline sottili regolabili che si incrociano e legano dietro sono un dettaglio fantastico.

È ideale da abbinare al nostro costume da bagno o vestito preferito e a un paio di sandali piatti o con piattaforma di iuta. Il colore beige lo rende un vestito molto versatile e la maglia all’uncinetto lo rende un capo super fresco, ideale per combattere il caldo con stile. Se quest’estate andiamo in vacanza a un vestito da spiaggia, è un capo che non può mancare nella valigia.

C’è la convinzione che la lunghezza midi non sia favorevole per le ragazze basse. Ma prestare attenzione ad alcuni semplici consigli di stile può farlo diventare super favorevole per tutti i tipi di corporatura. Dovremmo scegliere dei sandali minimal, che lascino il collo del piede il più scoperto possibile, piatti o con piattaforma.

Un’altra possibilità è abbinare il vestito all’uncinetto della nuova collezione di H & M con un paio di zeppe espadrilles, un tipo di calzatura molto di moda nei mesi caldi. La maglia denim è una delle tendenze più virali, quindi possiamo osare con un paio di espadrilles in denim. Un look fantastico per fare una passeggiata sulla spiaggia!

Anche se mancano ancora alcune settimane per l’estate, già conosciamo quale sarà il capo principale della stagione. H & M ha fatto un’ottima scelta con questo vestito, che è diventato un grande successo di vendite. È disponibile nel negozio online e nei negozi fisici a 59,99 euro in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla XL.

Un capo che sicuramente useremo molto durante i mesi estivi per andare in spiaggia e in piscina.

