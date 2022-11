Il ventilatore da soffitto con luce più ricercato di Leroy Merlin ora costa meno di 48 euro!

Per far fronte alla ondata di calore anche in modo da non dover nemmeno accendere l’aria condizionata. L’installazione di un buon ventilatore da soffitto è una scommessa sicura. Si ha luce, si ha fresco e si risparmia, soprattutto sulla bolletta dell’elettricità. È l’alleato perfetto per le estati più calde, ma anche per darvi luce tutto l’anno, un sistema 2 in 1 che ora sarà ancora più interessante per voi. Perché? Perché Leroy Merlin propone un’offerta speciale sul suo ventilatore da soffitto più venduto. Il ventilatore da soffitto AC Inspire con luce è 20% di sconto per un periodo limitato. Potete risparmiare più di 11 euro sull’acquisto e fare un investimento di cui sarete grati a breve e lungo termine. Non credete? Allora continuate a leggere. Un ventilatore da soffitto a 6 pale che spazia su Leroy Merlin. Il modello Ispirazione AC funziona a meraviglia in camere di 13 metri quadrati o meno. Pesa poco più di 4 kg e ha dimensioni piuttosto ridotte, ma il flusso d’aria che offre è ideale. Inoltre, grazie alle due maniglie, è possibile controllare la velocità dell’aria a vari livelli, nonché accendere o spegnere la luce secondo le proprie esigenze, le sue lame sono reversibiliche consente di goderne in bianco o grigio. Uno degli aspetti più interessanti è che può essere in funzione tutto l’anno. In estate, fa circolare l’aria nella stanza per raffreddarla. A invernograzie alla sua funzione reversibile, muove le lame in senso antiorario per per uniformare la temperatura dell’ambiente in cui si trova. È un sistema piuttosto curioso, ma dà anche buoni risultati.Acquista da Leroy Merlin per (̶5̶9̶,̶9̶9€̶)̶ 47,99€ facile da installare e perfettamente equipaggiato, viene fornito con una garanzia di 5 anni per coprire i potenziali problemi in tutta tranquillità. E naturalmente, il tuo sconto del 20% vi fa risparmiare non solo sulla bolletta dell’elettricità, ma anche sull’acquisto. Non perdetevi questo ventilatore da soffitto silenzioso di Leroy Merlin, volete vedere altre opzioni? Leroy Merlin ha altri ventilatori da soffitto in offerta quest’estate. Date un’occhiata qui sotto per altre opzioni di ventilatori da soffitto con o senza luce.

