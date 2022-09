Il valore di Meta (Facebook) crolla del 60% quest’anno

Obiettivo non sta attraversando il suo momento migliore. La società madre proprietaria Facebook, Instagram Y WhatsApptra gli altri, ha visto come il suo valore di mercato azionario sia precipitato fino al 58% finora quest’anno, essendo di gran lunga il peggior calo tra i giganti della tecnologia.

Attualmente, altre grandi aziende del settore come Manzana, microsoft, amazzone Y Google Valgono più di un miliardo di dollari. Meta, invece, vale meno della metà. La sua capitalizzazione di mercato è di 381,95 miliardi di dollari, il che l’ha riportata al numero 10 delle aziende più preziose al mondo.

I problemi del più grande colosso della social networks rispondere a diversi fattori. Da un lato, le turbolenze economiche hanno tagliato i suoi introiti pubblicitari, un pilastro del suo modello di business. Le modifiche alle politiche sulla privacy di Apple, che consentono ai suoi utenti di rinunciare al monitoraggio per ricevere annunci personalizzati, si sono aggiunte a quel colpo. D’altra parte, la società sta accumulando problemi legali in entrambi Stati Uniti d’America come nel Unione europeadove le autorità lo accusano di abuso monopolistico del suo potere, oltre a ledere il salute mentale di minori o dibattito pubblico. A tutto questo bisogna aggiungere la concorrenza sempre più agguerrita di Tic tocuna piattaforma emergente soprattutto tra i più giovani che minaccia di sedurre quella base di utenti di Instagram e Facebook.

Quel mix di problemi ha portato Meta a subire il primo calo delle entrate da quando l’azienda è diventata pubblica 10 anni fa. A fine luglio ha annunciato un calo del 36% degli utili e dell’1% dei ricavi nel secondo trimestre dell’anno. Come previsto, il suo ingente investimento per la costruzione del cosiddetto ‘metaverso‘ non sta ancora dando i suoi frutti: Reality Labs, la sua divisione su cui si è concentrata realta virtuale e aumentato, ha subito perdite per 2.800 milioni di dollari.

Zuckerberg perde la sua fortuna

I problemi di Meta hanno colpito in modo particolare il suo fondatore, CEO e maggiore azionista, Marco Zuckerberg, che mantiene un controllo sull’azienda unico nel settore. Il suo patrimonio netto era di $ 142 miliardi a settembre 2021 e il suo patrimonio netto è ora di $ 55 miliardi, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Ciò rappresenta un crollo di oltre il 50% in soli 12 mesi.

Dall’inizio dell’anno Zuckerberg ha perso più di 71.000 milioni di dollari, una battuta d’arresto che lo ha portato dall’essere il terzo uomo più ricco del mondo a scendere al numero 20. L’accumulo di problemi ha portato l’azienda a subire un crollo storico nel prezzo delle sue azioni che, per ora, non sembra aver toccato il fondo. Tuttavia, Meta userebbe questa perdita di valore in tribunale per cercare di evitare il controllo delle autorità. C’è sempre un lato positivo.