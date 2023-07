Il tuo giardino sembra una giungla? Lidl ti offre una selezione di prodotti a prezzi scontati per porvi rimedio.

Con l’arrivo dei giorni più belli che si fa sempre più sentire, potresti avere voglia di dare un tocco di freschezza al tuo giardino, aggiungendo qualche nuovo elemento decorativo. Il giardino diventa, con i giorni soleggiati della primavera e dell’estate, la stanza principale della tua casa. Infatti, è il luogo dove farai colazione con il sorgere del sole, trascorrerai pomeriggi di lettura o di gioco, o ancora aperitivi e cene in famiglia o con amici. Per goderti appieno questo periodo, abbiamo trovato dei mobili e accessori decorativi perfetti per te, tutto firmato Lidl.

Lidl: il re dello sconto

La catena tedesca si è affermata come leader del mercato dello sconto in Francia.

Lo sconto riportato al giorno d’oggi

Fino a qualche anno fa, comprare prodotti scontati era un’abitudine molto svalutata e la maggior parte dei consumatori evitava spesso di dire che aveva l’abitudine di acquistare presso catene francesi come Netto.

Ma questo deprezzamento è passato! Prima che catene di sconto tedesche arrivassero sul mercato francese. Infatti, catene come Aldi, ma soprattutto Lidl, sono riuscite a rendere molto di tendenza il fatto di consumare prodotti scontati. La catena ha recentemente lanciato il mobile perfetto per arredare il balcone senza spendere quasi niente.

Prodotti vari e di ottima qualità

Il successo delle catene di sconto tedesche, e in particolare di Lidl, è dovuto ad una qualità di prodotti eccellente, ma anche ad una proposta di prodotti varia e di ogni genere. Puoi trovare da Lidl:

Prodotti alimentari

Arredamento

Decorazioni

Attrezzi da giardinaggio o fai-da-te

Arredamento esterno

Prezzi mini che non cambiano

Anche se la catena ha già ottenuto un grande successo e i suoi prodotti sono di ottima qualità, Lidl ha sempre a cuore di offrire prodotti a prezzi molto bassi e accessibili alla sua clientela. Questi diversi aspetti hanno convinto e fidelizzato molti consumatori, infatti oggi il 90% dei francesi afferma di consumare regolarmente prodotti Lidl.

Novità per il tuo giardino

Ti presentiamo tre novità.

Un grazioso tavolino d’appoggio

Lidl ha lanciato un grazioso tavolino d’appoggio dall’aspetto orientale che sarà perfetto per completare l’angolo salotto o l’angolo pranzo del tuo giardino. Infatti, è perfetto per appoggiare piccole cose sul tavolo o per godersi un tavolino da comodino durante i pomeriggi di lettura.

Cassette dei fiori dal design

Se il tuo giardino ha una terrazza, le cassette dei fiori in vendita da Lidl sono un accessorio ideale per goderti le tue piccole piante con eleganza e in modo design, poiché queste cassette hanno un design originale e moderno.

Sedie pieghevoli

Puoi mai avere troppe sedie pieghevoli per il tuo giardino? Noi pensiamo di no! Nuove persone possono sempre fare la loro comparsa e per rimanere sempre accoglienti e calorosi, è necessario poter sistemare comodamente tutti. Queste novità hanno già conquistato molti consumatori: