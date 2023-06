Il tuo angolo verde perfetto con Lidl: Tappeto florabest in erba artificiale a soli 7,99€!

Scopri il nostro tappeto versatile, ideale per balconi, terrazze, giardini invernali o campeggio, con un ottimo flusso d’acqua grazie ai perni di drenaggio. Realizzato in polipropilene e poliestere, è durevole, antistatico e facilmente personalizzabile. Misura 100×200 cm, pesa 2 kg e, al prezzo di soli 7,99 €, è un affare imperdibile!

Se stai cercando un prodotto versatile ed economico per il tuo spazio esterno, il tappeto da esterno Lidl è la scelta giusta per te. Con un prezzo di soli 7,99 €, questo tappeto offre una vasta gamma di caratteristiche che lo rendono perfetto per balconi, terrazze, giardini invernali e campeggi.

Versatilità d’uso: balcone, terrazza e molto altro

Il tappeto Lidl si adatta perfettamente a diverse situazioni, grazie alla sua versatilità d’uso. Può essere utilizzato su balconi, terrazze, giardini invernali e campeggi, offrendo comfort e stile ovunque tu decida di posizionarlo. Inoltre, grazie ai perni di drenaggio incorporati, assicura un buon flusso d’acqua.

Caratteristiche tecniche: materiali e dimensioni

Il tappeto Lidl è realizzato in polipropilene e poliestere, materiali noti per la loro resistenza e durata. Le dimensioni del tappeto sono di circa 100 x 200 cm, offrendo ampio spazio per rilassarsi o giocare. Inoltre, il tappeto può essere tagliato personalizzato per adattarsi perfettamente alle dimensioni del tuo spazio esterno.

Praticità e manutenzione: un prodotto facile da gestire

Il tappeto Lidl offre numerosi vantaggi in termini di praticità e manutenzione. Grazie alla sua costruzione in materiali durevoli, è antistatico e facile da pulire. Inoltre, con un prezzo competitivo di soli 7,99 €, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Adatto per balcone, terrazza, giardino invernale o campeggio

Buon flusso d’acqua grazie ai perni di drenaggio

Durevole e antistatico

In conclusione, il tappeto da esterno Lidl è un prodotto versatile, resistente e pratico, ideale per chi desidera migliorare il proprio spazio esterno senza spendere una fortuna. Con un prezzo di soli 7,99 € e una vasta gamma di caratteristiche, come l’adattabilità a balconi, terrazze, giardini invernali e campeggi, la sua resistenza, l’antistaticità e la facilità di pulizia, questo tappeto rappresenta un’ottima soluzione per le tue esigenze.

