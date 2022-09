“Il tumore del colon è legato alla vecchiaia”, secondo l’oncologo Josep Tabernero

L’incidenza di Cancro colorettale migliorare con abitudini di vita sane ma “non importa quanto bene sia fatto, il tumore è legato alla vecchiaia e l’età media di esordio è di 67 anni”, spiega il direttore del Vall d’Hebron Institute of Oncology (Barcellona), Giuseppe Tabernero, che partecipa a Parigi al congresso degli oncologi europei.

Tabernero, primo autore di uno studio che dimostra il efficacia di un nuovo farmaco orale per i pazienti in stadio avanzato, ammette che i nuovi trattamenti stanno migliorando il tasso di sopravvivenza, anche se ricorda che lo è 17% in cinque anni in pazienti che hanno già sviluppato metastasi.

Questo oncologo riconosce che fino ad ora la ricerca sui tumori dell’apparato digerente non ha avuto successo perché si tratta di tumori molto complessi, ma che, dice, “ora sta cambiando”.

Spiega che la complessità di trovare una terapia efficace è dovuta, in parte, al fatto che le cellule del tubo digerente “per tollerare bene i nutrienti dal cibo e la coesistenza di batteri nel tubo digerente” hanno un eccesso di tolleranza nel meccanismo di difesa contro le proteine ​​non auto, e questa reazione si rivolge contro il “chiudere un occhio” contro le cellule maligne nei tumori.

Questo, dice Tabernero, deve essere tenuto in considerazione quando si cercano le cure e qui il medicina personalizzata, Sono essenziali nuovi approcci e tecniche di immunoterapia come la biopsia liquida, che analizza le alterazioni genetiche del tumore in un campione di sangue.

700 malati

Lo studio FRESCO2, in cui il Dipartimento di Oncologia di Vall d’Hebron è stato il centro che ha trattato il maggior numero di pazienti, è stato condotto in 700 pazienti con cancro del colon-retto che avevano già ricevuto tutti i trattamenti disponibili e non avevano alternative, hanno mostrato un aumento della sopravvivenza mediana da 4,8 a 7,4 mesi.

Un progresso modesto ma che, a suo avviso, apre le porte alle cure per questo tumore in pazienti orfani opzioni terapeutiche.

43.500 nuovi casi in Spagna

Il tumore del colon-retto è il più frequente considerando entrambi i sessi, con una previsione di 43.500 nuovi casi in Spagna nel 2022. Nel mondo il numero di nuove diagnosi di questo tipo di tumore ammonta a 1.930.000.

Tabernero ha presentato un altro studio all’ESMO (Breakwater), dove ha combinato il chemioterapia in prima linea con un trattamento specifico rivolto al mutazione di un gene (BRAF)che si osserva tra l’8% e il 10% dei pazienti con carcinoma del colon-retto avanzato.

Secondo questo esperto, l’efficacia di questo trattamento diretto è superiore al 67%, una percentuale molto alta, soprattutto considerando la prognosi infausta di questo gruppo di pazienti.

Per questo oncologo, il futuro del cancro del colon-retto risiede nella diagnosi precoce attraverso uno screening che funziona esame del sangue occulto nelle feci. Nel prossimo futuro, la biopsia liquida sarà incorporata nelle tecniche di screening.

L’obiettivo di tutti questi progressi, presentati all’ESMO, è aumentare la sopravvivenza globale al cancro entro il 2030 fino al 70% in cinque anni, più di cinque punti rispetto a oggi e riducono i tumori evitabili di almeno il 30%.

Nel caso del cancro del colon-retto, Tabernero sottolinea che i fattori di rischio possono essere ridotti conducendo una vita sana, con una dieta sana, povero di grassi e ricco di fibre, limitare il consumo di alcol, con esercizio e senza obesità, ma anche così è un tumore che aumenta con l’invecchiamento dei tessuti, quindi continuerà ad essere presente la tendenza al rialzo nell’ultima fase della vita.