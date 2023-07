Il trucco virale su TikTok per pulire il bagno come negli hotel

Il bagno è una delle stanze della nostra casa che ci dà più pigrizia nel pulire, ma è anche una delle stanze che richiede maggiori cure, poiché la utilizziamo in modo continuo e si sporca più facilmente.

Ma ci sono alcuni trucchi che ci permettono di velocizzare questo compito e oggi veniamo a presentarti uno che è diventato virale su TikTok di recente per i suoi ottimi risultati. Se vuoi sapere di cosa si tratta e come puoi applicarlo per pulire il tuo bagno in modo più efficiente, continua a leggere.

Il trucco per pulire il bagno che utilizzano gli hotel per i loro ottimi risultati

Pochi sono più fastidiosi che dover pulire a fondo la casa e, soprattutto, il bagno. Tuttavia, è anche una delle stanze della nostra casa che è più importante che sia in buone condizioni di igiene se vogliamo garantire il suo comfort.

Felizmente, ci sono trucchi che ci aiutano a ridurre il tempo che dobbiamo investire per svolgere questo compito e TikTok è pieno di loro. Infatti, oggi ti presentiamo un metodo di pulizia utilizzato da molti hotel, proprio per la sua grande efficacia.

Palline di carta stagnola, il segreto per pulire il water di casa tua

Anche se potrebbe sembrare curioso, per mettere in pratica questo trucco devi solo prendere un po’ di carta di alluminio, un prodotto che di solito usiamo per avvolgere gli alimenti e altre attività che non hanno nulla a che fare con la pulizia. Tuttavia, nonostante questo uso sia meno noto, la carta stagnola può anche aiutarci a pulire il water e a lasciarlo come nuovo. Principalmente, perché le sue proprietà ti permettono di mantenere il WC in condizioni perfette, evitando il giallo che a volte appare nel water.

Per metterlo in pratica, devi solo fare 3 palline con la carta di alluminio e metterle nel serbatoio. Vedrai che, da quel momento, i sanitari del tuo bagno non torneranno mai più a ingiallire, dando una sensazione di maggiore pulizia. Inoltre, se l’interno del tuo water è già giallo, puoi anche utilizzare questo trucco, ma facendo un passaggio aggiuntivo. Prima di mettere le 3 palline all’interno del serbatoio, dovrai strofinare con un’altra pallina le zone gialle finché non si sbiancano. Poi puoi ripetere il processo che ti abbiamo indicato in precedenza.

La Coca Cola, un altro prodotto eccezionale per pulire il tuo servizio

Ma questo non è l’unico trucco curioso a cui possiamo ricorrere per far brillare il nostro bagno, la Coca Cola è un altro rimedio casalingo che sempre più persone utilizzano per eliminare le macchie gialle che appaiono in queste zone. Il processo per usarla è molto semplice:

Svuota la tazza del water in modo da poter lavorare senza problemi al suo interno.

del water in modo da poter lavorare senza problemi al suo interno. Versa una lattina di Coca Cola sulle pareti, mettendo particolare enfasi sulle zone più gialle.

sulle pareti, mettendo particolare enfasi sulle zone più gialle. Lascia agire la bevanda per almeno un’ora. Se le macchie sono molto difficili da rimuovere, puoi lasciare la Coca Cola nella tazza durante tutta la notte.

Se le macchie sono molto difficili da rimuovere, puoi lasciare la Coca Cola nella tazza durante tutta la notte. Successivamente, dovrai strofinare con una spazzola in modo energico per rimuovere le macchie gialle. Vedrai che queste si staccheranno facilmente grazie all’azione degli acidi presenti nella Coca Cola.

in modo energico per rimuovere le macchie gialle. Vedrai che queste si staccheranno facilmente grazie all’azione degli acidi presenti nella Coca Cola. Infine, una volta che hai rimosso tutte le macchie gialle, risciacqua bene la tazza del water con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di Coca Cola.

Con questi semplici passaggi riuscirai a far passare il tuo water da uno stato piuttosto deprecabile a brillare come nuovo, quindi non trascurare più la pulizia della tua casa e inizia ad applicare questi semplici trucchi.