Il trucco virale di TikTok per sapere se un paio di pantaloni è della tua taglia senza doverlo provare

Per evitare di dover fare code negli spogliatoi del I negozi. Non per perdere tempo togliersi le scarpe e spogliarsi. E di più ora, dentro estateche i tessuti aderiscano al pelle e dare calorespecialmente quelli jeans. C’è un modo per sapere se alcuni pantaloni Sono della tua taglia senza doverli indossare. Alcuni “influencer” e amanti della moda o esperti di “shopping” condividono i loro “consigli” nel social networks e i video sono già virale.

Gli utenti si fidano del “hack del collo” e la prova è che la ricerca su TikTok di “hack di jeans al collo” ha più di 337 milioni di visualizzazioni Fino ad ora. il ‘tiktoker’ nicole fay (@nicolefay_) è andata in un negozio per vedere di persona se funzionava o meno. Ragazzo, ha funzionato: “Cazzo, stanno bene!”, esclamò quando tornò a casa e scoprì che l’indumento si adattava come un guanto al suo addome. Il tuo post è arrivato tre milioni di visualizzazioni in 24 ore. Da quando l’ha caricato, ha già raccolto quasi sei milioni di visite e lo ha fatto 1,2 milioni di Mi piace.

Il “trucco del collo”

Se vuoi provare questo trucco, prendi nota: devi prendere i pantaloni che vuoi e arrotolarli collo con il vita della veste allacciata. Se le due estremità si toccano, si adatteranno sicuramente al tuo addome e, quindi, alla tua taglia. D’altra parte, se non lo fanno, lo è piccolo. Se invece hai del tessuto in eccesso, è troppo grande. Hai il coraggio di provare questo trucco e vedere se è vero o no che funziona?