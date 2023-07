Il trucco virale di TikTok per evitare gli sfregamenti che non dovresti mettere in pratica

I piedi sono una delle parti del nostro corpo che dobbiamo curare con maggior attenzione, poiché sostengono tutto il nostro corpo. Tuttavia, a volte li sottoponiamo a danni come sfregamenti causati dai tacchi o da altre scarpe che risultano scomode.

Per evitare che ciò accada, ci sono vari trucchi e uno di essi è diventato popolare su TikTok per i suoi ottimi risultati. Tuttavia, gli esperti avvertono sull’uso di questo trucco virale e sulle sue conseguenze, che ti racconteremo di seguito.

Il trucco di TikTok per evitare sfregamenti dai tacchi

I rimedi casalinghi e i trucchi sono sempre stati presenti nella nostra società fin dai tempi antichi. Ma da quando abbiamo accesso ai social media, si sono diffusi molto di più, soprattutto su piattaforme come TikTok, dove molte persone condividono consigli. E uno di questi trucchi è di cui vogliamo parlarti, ma per dirti che gli esperti raccomandano di non metterlo in pratica. Si tratta di un consiglio particolarmente indicato per evitare sfregamenti ai piedi che può avere conseguenze inaspettate.

Ibuprofene in roll-on, il metodo per evitare che le scarpe ti facciano male

Tutti abbiamo nell’armadio delle scarpe che amiamo, ma che non possiamo indossare perché ci provocano sfregamenti e altre ferite ai piedi. Ecco perché su TikTok è diventato così popolare questo trucco virale che ci aiuta a eliminare queste fastidiose ferite in modo molto semplice.

Consiste nell’utilizzare un ibuprofene in roll-on prima di indossare i tacchi per evitare che i piedi facciano male nel caso si verifichi una ferita. Ma ciò che inizialmente può sembrare una buona idea potrebbe non essere così vantaggioso in realtà, come vedremo nel dettaglio di seguito.

Perché utilizzare questo trucco di TikTok non è così buono come sembra

È stato un famoso tiktoker sulla piattaforma, l’infermiere Jorge Ángel, che ha voluto spiegare perché l’uso di questo prodotto non è tanto consigliabile come potrebbe sembrare. Come sempre, ricorre a spiegazioni scientifiche e divulgative, come tutto il suo contenuto. E infatti, come lui stesso indica, l’ibuprofene in roll-on agisce localmente nella zona da trattare, evitando che sentiamo qualsiasi dolore o infiammazione. Tuttavia, ciò implica anche che se subiamo una ferita, non la sentiremo e questo potrebbe far sì che la ferita diventi ancora più grande, rendendola poi più difficile da curare.

Ecco il problema di applicarlo prima di indossare i tacchi come misura preventiva, poiché maschera il dolore in modo momentaneo, ma successivamente ci colpirà tutto in una volta e potremmo non poter indossare altre scarpe per alcuni giorni. Tuttavia, lo specialista infermiere indica alcuni metodi adatti per evitare fastidiosi sfregamenti, come ad esempio ricorrere a cerotti speciali per prevenire sfregamenti o vesciche che si vendono in molte farmacie. Poiché questi agiscono come una seconda pelle, evitando che la scarpa sfreghi direttamente sulla nostra pelle.