Il trucco virale di Tik Tok per non truccarsi e avere sempre un bel viso.

Il trucco è uno strumento estremamente utile che ci permette di correggere alcune imperfezioni del nostro viso per apparire più attraenti, ma se vogliamo usarlo correttamente, dobbiamo dedicare il tempo necessario per creare un bel effetto sul nostro viso.

Tuttavia, se sei una di quelle persone che corre ovunque, probabilmente ti sarà difficile trovare il tempo per farlo. Ecco perché ti interesserà il trucco di TikTok che ti mostriamo oggi, perché ti aiuterà a creare un trucco semi permanente per avere sempre una pelle perfetta.

‘Contouring’ semi permanente, il modo migliore per apparire bene senza truccarsi

Avere un viso contornato e con un bel tono della pelle senza truccarsi è il sogno di molte persone, anche se poche riescono a realizzarlo. Per ottenerlo, dobbiamo prendere cura della nostra pelle e, anche così, è probabile che non otteniamo l’effetto desiderato.

Per questo motivo, questo trucco di TikTok ha ottenuto migliaia di visualizzazioni da quando è stato pubblicato sulla piattaforma. L’autrice è la tiktokera Abby Baffoe, che ci mostra come creare un contouring grazie a un prodotto che conosciamo molto bene: l’autobronzante. Te lo spieghiamo nel dettaglio.

Cos’è il contouring e perché dovresti utilizzarlo

Se ancora non lo conosci, devi sapere che il contouring è una tecnica di trucco che ci aiuta a mettere in risalto i tratti del nostro viso che sono più favorevoli e a nascondere quelli che non lo sono così tanto, questo ci permette di modellare il viso. Ma farlo richiede molto tempo. Ecco perché questa utente ha creato una nuova versione di questo tipo di trucco, che ha chiamato “contouring semipermanente” e che utilizza un elemento che resiste meglio nel tempo: l’autobronzante.

La creatrice di contenuti digitali ha mostrato come fare questo semplice trucco con la mousse abbronzante di St. Tropez Self Tan Luxe, anche se puoi optare per altri prodotti con caratteristiche simili. Inoltre, è importante esfoliare e idratare la pelle prima di applicarlo. Ora vediamo passo dopo passo.

Passo dopo passo per realizzare un contouring semi permanente con l’autobronzante

Una volta preparata correttamente la pelle, dovremo seguire il seguente passo dopo passo indicato dalla creatrice di contenuti:

Prepara tutto il necessario. Ciò include un guanto per l’autobronzante, una spugna per il trucco e la tua mousse abbronzante. È fondamentale sapere che se scegli una crema con un certo colore, potrai vedere come si sta formando il prodotto man mano che lo applichi .

Ciò include un guanto per l’autobronzante, una spugna per il trucco e la tua mousse abbronzante. È fondamentale sapere che se scegli una crema con un certo colore, . Prendi un po’ di mousse e applicala sul guanto. L’ideale è prendere una piccola quantità (dimensione di una noce) e usare il guanto come base per raccogliere gradualmente l’autobronzante con l’aiuto di una spugna per il trucco.

L’ideale è prendere una piccola quantità (dimensione di una noce) e usare il guanto come base per raccogliere gradualmente l’autobronzante con l’aiuto di una spugna per il trucco. Prendi una piccola quantità di prodotto e inizia ad applicarlo tamponando e con movimenti delicati con l’aiuto della spugna per il trucco. L’importante è applicarlo molto lentamente, sfumando bene per evitare che compaiano delle macchie nelle diverse zone del viso.

Lavora dalla fronte verso il basso. Prima questa zona, poi gli zigomi e infine applica l’autobronzante nella zona della mascella e del collo, come faresti con il tuo normale bronzer in stick.

Prima questa zona, poi gli zigomi e infine applica l’autobronzante nella zona della mascella e del collo, come faresti con il tuo normale bronzer in stick. Se vuoi, puoi dare maggiore volume a certe zone come la bocca o gli occhi dando piccoli tocchetti con la spugna per il trucco. Tuttavia, devi fare attenzione a non esagerare, poiché le ombre rimarranno lì per diversi giorni.

Come puoi vedere, la procedura è molto semplice e può aiutarti a ottenere un effetto abbronzante molto naturale senza bisogno di truccarti. Ti incoraggiamo quindi a provarlo e a raccontarci come è stato il risultato.