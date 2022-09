Il trucco per togliere la muffa dalle fughe del bagno in dieci minuti

la stanza di bagno È uno spazio della casa in cui si tende ad accumulare umiditàsoprattutto nella zona in cui il doccia o vasca da bagno. Pertanto, è comune vedere tavole del piastrelle o del piastrelle oscurateper colpa di muffa che si accumula in loro.

Ecco come puoi pulire e rimuovere antiestetiche muffe dalle fughe del bagno in pochi minuti:

Prima di tutto devi mescolare acqua candeggina e applicalo sulla zona ammuffita. lascia agire dieci minuti e poi strofinare con un pennello. Intelligente. Vedrai come viene senza problemi!

Una volta che hai un bagno pulito, puoi metterne in pratica due semplici Consigli per evitare che queste macchie escano di nuovo -o, almeno, ritardino la loro comparsa-. Riguarda asciugarsi la zona doccia dopo averla utilizzata e avendo la stanza sempre bene ventilato.