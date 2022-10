Il trucco per pulire le orecchie senza usare cotton fioc

Il Tamponi di cotone Sono il metodo tradizionale per cerume pulito. Tuttavia, questo metodo non è consigliato dagli specialisti, poiché tendono a spingere il cerume verso il timpano e quindi finiscono per formare dei tappi. Di seguito spieghiamo cosa sarebbe la forma corretta per pulire le orecchie senza usare cotton fioc.

Innanzitutto va sottolineato che le orecchie, dal punto di vista medico, non necessitano di pulizia. Ci sono persone che producono più o meno cerume, ma è sempre una secrezione sana e importante. E ha un funzione antibatterica e può prevenire le infezioni come l’otite.

Ma se la cera ti dà fastidio e vuoi ridurla, il metodo migliore consigliato dagli esperti è semplicemente ricorrere Acqua. Mentre fai la doccia, puoi lavarti le orecchie con acqua tiepida e aiutandoti con le dita. Questo sarà sufficiente per rimuovere la cera in eccesso. Successivamente, dovrai farlo cenno per rimuovere l’acqua che potrebbe essere entrata nell’orecchio.

Naturalmente, nel caso in cui tu abbia un spina grande di cerume, dovrai andare al medico ORL per eliminarlo.