Il trucco magico per asciugare i vestiti senza asciugatrice!

Asciugare i vestiti senza usare l’asciugatrice è possibile! Ecco il modo più semplice per farlo.

Sapevate che esiste un per asciugare i vestiti senza usare l’asciugatrice? Ecco una buona notizia per il risparmio energetico.

Un consiglio efficiente e rispettoso dell’ambiente

In questi tempi di crisi energetica, ogni risparmio è bene accetto! A proposito, È risaputo che l’asciugatrice consuma molta energia. Quindi il primo trucco per risparmiare energia sarebbe quello di non usarla troppo, o per niente!

Ma niente panico! Potete comunque asciugare i vostri capi con altri suggerimenti molto più ecologici e altrettanto efficaci! La vostra lavatrice probabilmente ha un’opzione per asciugare i vestiti in modo semplice e veloce. Senza usare l’asciugatrice e senza far lievitare la bolletta della luce.

Il trucco consiste quindi nel rimuovere l’acqua in eccesso dai capi appena lavati. Una volta che si è Una volta completato il ciclo di lavaggio della macchina, avviare la centrifuga. Quindi selezionare l’impostazione di potenza massima.

Forse conoscete già questo metodo per eliminare l’acqua in eccesso dai vestiti. Ma il trucco consiste nel aggiungere un asciugamano da bagno asciutto all’interno del cestello prima di avviare la centrifuga.

Gli asciugamani sono noti per essere molto assorbenti! In quanto tali, assorbono gran parte dell’umidità e dell’acqua del bucato. Una volta terminata la centrifuga, è possibile estrarre i capi appena lavati.

I vestiti sono ben strizzati, sembreranno meno bagnati! E ci vorrà meno tempo per l’asciugatura. Ma non è tutto. Ci sono altri consigli per asciugare velocemente i vestiti! Il tutto senza asciugatura.

I vostri alleati per un’asciugatura rapida

Ora che sapete il trucco dell’asciugamano asciutto prima di filare, Ecco un altro consiglio per asciugare i vestiti più velocemente. Una volta tolti i vestiti dalla lavatrice, prendete in considerazione l’idea di metterli su uno stendibiancheria.

Una volta fatto questo, metteteli in una stanza arieggiata. Infatti, questo potrebbe aiutarli ad asciugarsi più velocemente. Ma considerate anche la possibilità di posizionarli vicino a una fonte di calore. In effetti, l’aria calda del radiatore potrebbe essere un buon alleato per un’asciugatura più rapida.

Secondo alcuni, coprire il bucato con un lenzuolo potrebbe aiutarlo ad asciugarsi più velocemente. Si dice che questo permetta per assorbire più rapidamente l’umidità dai vestiti.

Infine, c’è un ultimo trucco per asciugare i capi in modalità express. Questo è utilizzo di un asciugacapelli. Va notato, tuttavia, che questo metodo richiede un certo tempo.

Ma si è dimostrata piuttosto efficace. Ricordate di impostare la temperatura dell’asciugacapelli in modo che non sia troppo alta. Rischiate di bruciare i vostri vestiti!

Quindi soffiare l’aria calda zona per zona sull’indumento. Fate attenzione, dovete strizzarlo bene prima. Se non lo fai, potrebbe rimanere bagnato! Quindi non è molto pratico.

A proposito, considerate la possibilità di avviare le macchine al mattino presto. In questo modo, i vestiti stesi avranno il tempo di asciugarsi bene durante il giorno. E se sono abbastanza fortunati da avere un po’ di sole, è fantastico!

Infine, non lasciate i vestiti stesi sull’asciugatrice. Questo perché i vestiti ha bisogno di aria e spazio per asciugarsi correttamente! Lasciate quindi respirare le vostre stanze.