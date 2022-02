Il trucco infallibile per rimuovere le macchie di sudore dal cuscino

Con il passare del tempo, il Vestiti bianchi Tende ad ingiallire, anche se viene lavato frequentemente.

E ci sono capi che, pur non essendo bianchi, per effetto del sudore e del tempo, soffrono anche di scolorimento o sono come cerchi sporchi.

È quello che succede, ad esempio, con cuscini e cuscini, che se metti la testa per ore, finisce per ingiallire, anche se cambi la federa. Ed è che il grasso che rilascia il cuoio capelluto finisce per passare attraverso le lenzuola e le coperte.

Ogni due o tre mesi

per rimuoverlo sentiero giallosi addice lavare i cuscini in lavatrice ogni due o tre mesi. Per fare ciò, è fondamentale controllare sull’etichetta che il cuscino possa essere messo in lavatrice e asciugato correttamente, in modo che non prenda umidità e muffe.

Inoltre il lavaggio deve essere effettuato con gli appositi prodotti, come ad es ossigeno attivo o percarbonato di sodioche sono anche due ingredienti ideali per rimuovere le macchie gialle dai materassi, che sono un po’ più complicati da rimuovere, poiché un materasso non può essere messo in lavatrice.

Pulitore

Ma lavare il cuscino è più facile e può essere fatto con a mix fatto in casa ed economico che lascerà i cuscini come se fossero appena acquistati. Miracle Cleaner è composto da detersivo per bucato, detersivo per lavastoviglie, candeggina per uso domestico, borace (o borato di sodio) e acqua calda. Gli importi sono una tazza di detersivi domestici e candeggina e mezza tazza di borace. Onde proporzioni equivalenti, se non vuoi aggiungere così tanto.

Il candeggina fatta in casa Si può fare con cinque parti di acqua, metà di succo di limone e una di acqua ossigenata, una miscela che viene utilizzata anche per rimuovere anelli e macchie di sudore dalle camicie.