Il trucco infallibile per portare i capelli liquidi, la tendenza che sta già spopolando tra le fashioniste.

Il ‘pelo liquido’: la tendenza dell’estate

Scopri come ottenere questo look liscio e brillante

La tendenza del ‘pelo liquido’ sta spopolando tra le ragazze alla moda, diventando uno dei tagli più richiesti nei saloni di bellezza prima dell’estate. Ma non è solo una questione di taglio: anche a casa puoi provare a ottenere questo look con l’aiuto dei consigli dei professionisti del settore. Attraverso i social abbiamo trovato un video che spiega passo dopo passo come ottenere il ‘pelo liquido’. Ecco come fare.

La tendenza del ‘pelo liquido’ è il segreto delle celebrità come le Kardashian, diventando un vero e proprio must-have della moda. Si tratta di un tipo di taglio che garantisce una chioma ultra liscia e brillante, quasi come un mare calmo che brilla e si muove al ritmo dei nostri movimenti.

Non è facile ottenere un capello così liscio, ma con i consigli dei professionisti e i prodotti giusti potremo farcela anche a casa. Un trattamento con la cheratina, sia in casa che in salone, è fondamentale per mantenere una chioma impeccabile. Si può utilizzare uno shampoo con questo elemento, soprattutto in questa stagione dell’anno, per ottenere una chioma liscia il più possibile. In questo modo, avremo un risultato spettacolare in ogni senso.

Per un effetto ancora più liscio, è possibile utilizzare uno spray alisante, che amplifichi l’effetto della cheratina. In questo modo, otterremo una chioma molto liscia, senza alcun crespo e con la massima cura possibile per mantenere i capelli sani. È importante disporre di una piastra per capelli di alta qualità, come quelle della nota marca GHD, molto popolare tra gli influencer come María Pombo, per garantire un risultato professionale a casa propria.

Con questi trucchi, otterrai la chioma che desideri in un lampo!

4.6/5 - (7 votes)