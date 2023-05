Il trucco di TikTok che sta spopolando per saltare la fila nei camerini di Zara.

Con l’arrivo dei saldi invernali, trascorrerai molto tempo nei negozi, non solo acquistando online da casa. Se sei amante dello shopping, i saldi possono essere una grande opportunità per trovare sconti che spesso non troviamo online. Il problema sorge quando vogliamo provarci qualcosa e ci troviamo di fronte a una lunga fila di persone nei camerini. Tuttavia, alcune negozi stanno cercando di risolvere “problemi” come questo e di fatto, esiste un trucco per evitare le code nei camerini di Zara, che è diventato virale su TikTok.

Il trucco per evitare le code nei camerini di Zara

Zara ha code lunghe in questi giorni di saldi, sia nei camerini che alle casse per pagare. Se vuoi evitare almeno quella dei camerini, devi solo seguire un trucco molto semplice che, sebbene sembra esistere da alcune settimane, è solo ora che tutti lo condividono sui social.

È stata la giovane tiktoker @fraanelsholz a svelare il trucco che permette di ridurre praticamente del tutto le lunghe code che si formano nei camerini di qualsiasi negozio di Zara.

Il trucco utilizza l’app di Zara

Il trucco in questione ha a che fare con l’utilizzo dell’app di Zara per selezionare una opzione che per molti era del tutto sconosciuta fino ad oggi: la prenotazione del camerino.

Per prenotare il camerino, devi entrare nella sezione “Modo negozio” dell’app di Zara e cercare l’opzione “Prenota il camerino”. Una volta dentro, seleziona il negozio in cui ti trovi e verifica se i camerini sono disponibili per la prenotazione. Se lo sono, puoi prenotarli e presentare la tua prenotazione all’addetta di Zara al banco dei camerini.

Altri modi per risparmiare tempo con l’app di Zara

In questo modo risparmierai le code e potrai fare i tuoi acquisti ai saldi in modo più veloce ed efficiente. Inoltre, nell’app di Zara, puoi trovare anche altre due interessanti opzioni. La prima è “Click & Go”, che ti consente di acquistare online presso il negozio selezionato e poi ritirare il tuo ordine in due ore. La seconda opzione è “Click & Find”, che ti permette di localizzare un articolo che hai visto online, in negozio. L’app ti indicherà dove si trova il capo o l’accessorio desiderato, per non dover girare per il negozio o se è disponibile in magazzino.

