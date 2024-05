Il trucco di Maisons du Monde per trasformare facilmente un muro a gocciolatoio

Maisons du Monde rivela incredibili trucchi per trasformare il tuo muro con intonaco!

Se avete intenzione di trasformare il vostro intonaco, la ditta Maisons du Monde ha messo a disposizione diverse carte da parati ed adesivi che vi sedurranno sicuramente.

Maisons du Monde fa furore con la sua carta da parati e adesivo

In primo luogo, Maisons du Monde ha presentato la sua carta da parati e l'adesivo HARMONY. È un accessorio decorativo per cambiare la finitura di un muro o di una superficie simile.

Adere rapidamente e facilmente (a condizione che sia asciutto e pulito), grazie a un sistema autoadesivo sul retro. È un prodotto compatibile con diversi tipi di stanze.

È una carta da parati che può anche essere utilizzata in ambienti umidi come la cucina e il bagno. Non è consigliato installarlo su pitture lavabili. Ma non è tutto.

Questo articolo messo in vendita da Maisons du Monde è disponibile in rotoli di 50 cm di larghezza per 300 cm di lunghezza. Può anche essere tagliato per adattarsi alle esigenze dello spazio. È anche utile come strumento artistico.

O per rinnovare i mobili. Proviene direttamente dall'Italia ed è realizzato al 100% in vinile molto resistente. Ha una stampa a righe in diverse posizioni. Di colore bianco/verde, è facile da mantenere.

Infatti, basta lavarlo con una spugna umida. In precedenza, era un prodotto messo in vendita da Maisons du Monde per la somma di 49,90 euro. Ora, costa 39,92 euro.

Una carta da parati che ti farà impazzire

Maisons du Monde offre anche una carta da parati in pietra. Completamente variata, ha una finitura 3D molto alla moda. Questa carta da parati è del marchio HEXOA, moderna. È contemporaneamente classica, ma soprattutto facile da installare senza modifiche al muro.

Inoltre, è una carta da parati che presenta una finitura che imita le pitture murali in pietra naturale. È venduta in rotoli che contengono 3 bande da 0,53 m di larghezza e 2,80 m di lunghezza, per un totale di 8,40 m di lunghezza.

Questa carta da parati non si deforma e non crea bolle d'aria una volta installata. Si monta semplicemente con un sistema di colla e viene venduta con tutto il materiale necessario per questo.

In un altro contesto, sappiate che questa carta da parati messa in vendita da Maisons du Monde ha uno spessore di 1 cm, di colore grigio. Proviene dalla Francia e costa la somma di 44,99 euro. È un altro articolo che sicuramente trasformerà il vostro muro.

Un'altra opzione originale

Maisons du Monde offre un'altra carta da parati panoramica, originale e avanguardista. Possiede una certificazione OEKO-TEX STANDARD 100 che garantisce l'assenza di sostanze tossiche per la salute umana e l'ambiente.

Inoltre, è di colore grigio e presenta una stampa di linee curve con un motivo unico che simula un effetto tridimensionale. È possibile trovarlo in diverse dimensioni.

Specificamente: 170 x 250 cm, 255 x 350 cm, 340 x 250 cm, 425 x 250 cm e 510 x 250. È disponibile anche in tre colori. Questa carta da parati è disponibile in grigio scuro, grigio chiaro e blu pavone.

Questa carta da parati ha un aspetto opaco con una texture liscia che aiuta a nascondere i dettagli della superficie. È resistente allo strappo, si pulisce facilmente. E si installa rapidamente su superfici pulite e asciutte.

Sappiate inoltre che il prezzo di questa carta da parati varia tra 204,00 euro e 612,00 euro in base al colore e alla dimensione.