Il trucco della farina con cui impazzisce Karlos Arguiñano e altri ‘consigli’ che non conoscevi

Abbiamo tutti un pacco Farina nella dispensa ed è uno degli ingredienti base di qualsiasi cucina. Sii il tradizionale Grano come orzo, segale, mais o riso, lo usiamo malconcioè un must da fare pane e senza fine negozio di torte ed è un trucco da maestro addensare salse cremose. Ma lo sapevi che la farina si usa anche per altre cose oltre stufe? Oltre a preparare le tue migliori ricette con esso, puoi usarlo per pulire e dai vita a certi tuoi oggetti Casa.

Il figlio di Carlo Arguinano, Josebaspiegato a punta infallibile nel programma ‘cucina a vista‘ di Antenna 3. Il fine non è altro che ‘addomesticare’ il masse. Pertanto, possono essere gestiti correttamente e non si impigliano sul piano di lavoro. Si tratta di “gettare la farina al volo” sul zona di lavorodettagliato il cuoco.

Il trucco è come buttare la farina

Joseba ha sottolineato come gettare la farina. Se viene lanciato direttamente contro il marmo, rimangono “grumi di grasso“di prodotto. D’altra parte, se viene sparsa nell’aria, la polvere cade in modo uniforme. “È un trucco che funziona molto bene”, ha riconosciuto il capo del clan Arguiñano. Questo è un consiglio molto ‘pro’, ma ci sono più usi della farina.

Per pulire carte o lucidare acciaio inox e rame

Andiamo con un altro: se ne hai uno mazzo di carte che è già un po’ sporca e non sembra più come una volta, la farina gli dà un seconda vita. Procedi come segue: metti tutte le carte in un sacchetto e aggiungi a manciata di prodotto. Agitare bene per un paio di minuti e assicurarsi che siano tutti ricoperti di farina. Scolatele e lavatele con un panno pulito e asciutto. Vedrai quale risultato: la farina aiuta ad assorbire l’umidità, i residui oleosi e lo sporco, il che li farà apparire molto meglio di prima.

Altro Come pulisci il tuo elettrodomestici di acciaio inossidabile? È tipico farlo con a panno umido e poi asciugarli. Funziona, ma corri un rischio molto alto di graffiarli. Con la farina invece è più facile. Cospargine semplicemente un po’ su un panno pulito e asciutto, quindi usalo per lucidare l’acciaio con movimenti circolari finché non brilla.

Se funziona per l’acciaio… è utile anche per rame e il ottone. In questo caso, avrai bisogno di altri prodotti. Non preoccuparti perché la cosa più sicura è che li hai anche in cucina. è circa Sale E un po’ aceto bianco. In questo modo, puoi pulire il padelle, padelle o altri Utensili di rame che hai.

Lo otterrete mescolando la farina con il sale in parti uguali in un piccolo contenitore. Unite l’aceto fino a formare una pasta, che dovete stendere sulla superficie da trattare. Lasciare in posa finché non si asciuga e poi risciacquare con acqua tiepida. Vedrai quali risultati.