Il tribunale nazionale persegue Iberdrola per aver alterato i prezzi dell’elettricità nel 2013

Il Pubblico nazionale ha accettato di perseguire Generazione Iberdrolauna controllata della multinazionale spagnola, nonché quattro registi della società per il presunto aumento del prezzo dell’energia elettrica a fine 2013.

L’auto del magistrato Ismaele Morenodel 26 maggio e al quale ha avuto accesso l’agenzia ‘Efe’, lo spiega indagini svolte negli ultimi cinque anni hanno “indirettamente” accreditato “l’aumento artificiale del prezzo dell’energia elettricità venduta da Iberdrola.

Facua-consumatori in azioneprocuratore privato nel caso, aveva già chiesto al giudice Moreno nel 2020 di chiedere alla Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza (CNMC) di calcolare quale sarebbe stato il prezzo dell’energia elettrica se Iberdrola non ne avesse causato il rialzo attraverso il fermo delle centrali.

“La concorrenza ha stimato che Iberdrola avesse provocato un aumento del prezzo di mercato del giorno prima di circa 7 euro per megawattoracon la quale avrebbe ottenuto profitti stimati in 21,5 milioni di euro e causato una perdita di 105 milioni nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 23 dicembre 2013″, afferma l’organizzazione dei consumatori.

Si dovrebbe notare che, nel 2015, La CNMC ha inflitto a Iberdrola una multa di 25 milioni di euromentre nel 2017 è stata la Procura Anticorruzione a sporgere denuncia nei confronti della società considerato di essere incorso in un “delitto contro il mercato ei consumatori”, un atto che gli ha permesso di ottenere un “profitto illecito” di 20 milioni di euro.

Nella sua risoluzione, datata novembre 2015, la CNMC ha stabilito che la società aveva alterato fraudolentemente il mercato aumentando il prezzo della fornitura delle sue centrali idrauliche sui fiumi Duero, Sil e Tago. “Tagliando volutamente la produzione di energia idraulica, la più economica, in modo che l’energia proveniente dai cicli combinati, che sono molto più costosi e finiscono con un prezzo finale più alto, entri nel mercato elettrico all’ingrosso -chiamato pool-“, puntualizza fuori da Faua.

Ora, il magistrato ha spiegato nella sua ordinanza che luiI fatti per i quali intende giudicare Iberdrola si esprimono nella sua offerta di energia. Si richiama quindi ai dati forniti dalla CNMC: l’aumento di prezzo di circa 7 euro e il danno alla domanda di 105 milioni nelle settimane del 2013 oggetto di indagine.

Facua ha anche indicato che “è stata l’azione della Polizia Giudiziaria che ha consentito di ottenere sufficienti informazioni e di raccogliere testimonianze da testimoni che hanno fornito dati chiave sulla manipolazione dei prezzi e sui responsabili”, che si è conclusa con l’incriminazione di questi quattro suoi allora direttori: il direttore di Energy Management, AC, l’ex capo di ottimizzazione, gestione delle risorse e trading, GR, il capo di Asset Management, JLRJ, e il capo di Short-Term Market Management e Global Generation, JP