Il triangolo bitcoin non ha funzionato: principale supporto e resistenza a breve termine

Sinceramente mi aspettavo molto di più da bitcoin dopo che ha infranto la resistenza di $ 46.000. Il triangolo simmetrico era così chiaro, così facile da vedere, che alla fine fallì. Ancora una volta è stato dimostrato ciò che dice che ciò che tutti vedono non vale niente.

Analisi tecnica VALORI IN TREND LATERALE S1 36700 S2 34500 R1 48475 R2 52200 Breve termine Medio termine Lungo termine

Prima di tutto devo ammetterlo mi aspettavo molto di più da bitcoin sulla scia della mossa di breakout della zona di $ 46.000. Quindi stavamo parlando di un potenziale triangolo simmetrico rotto al rialzo con una proiezione al rialzo sopra i 60.000$. Ma alla fine non poteva essere. L’analisi tecnica è uno strumento molto potente, ma non infallibile. Nemmeno l’analisi fondamentale/di valore. Ancora una volta, quello che a volte dico sul fatto che più un modello è facile da vedere, più è probabile che fallisca. Come mai? Perché tutti lo vedono. E ciò che tutti vedono o sanno non vale nulla nei mercati.

Quindi ora non abbiamo nulla di veramente degno di nota. Come supporto a breve termine abbiamo $ 36.500 e meno di $ 34.300 e $ 32.855. E come resistenza i 48.500 dollari. L’unica cosa degna di nota a brevissimo termine è il fatto che, nonostante i recenti ribassi, abbiamo ancora minimi e massimi più alti dai minimi di gennaio. Ciò significa che, paure a parte, il trend a breve termine è ancora rialzista.