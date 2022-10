Il Tottenham di Antonio Conte rende più difficile del necessario la vittoria della Champions League sull’Eintracht Francoforte

LONDRA — Due gol di vantaggio, un uomo in vantaggio, il Tottenham stava raggiungendo la vetta del Gruppo D. Lo occupa ancora, ma solo dopo aver trasformato quella che avrebbe potuto essere una vittoria convincente in una tortuosa esperienza nel finale per il pubblico di casa, un 3- 2 vittoria che ci ha detto solo alcune cose della squadra di Antonio Conte che non sapevamo già.

Dai loro lo spazio per attaccare e l’Heung-min Son-Harry Kane può portarti via il gioco, come hanno fatto in 16 roventi minuti prima dell’intervallo. Eppure questa era una squadra che sedeva goffamente in ascesa. Nella quasi mezz’ora tra il cartellino rosso di Tuta per aver trascinato a terra Son e il drammatico colpo di testa di Faride Alidou, il Tottenham ha lasciato andare il gioco alla deriva. I due gol di vantaggio accumulati erano stati appena sufficienti, ma le migliori squadre d’Europa, quelle che possono seriamente aspirare a vincere questa competizione, non sprecano energie inutili per respingere una rimonta nel finale dell’Eintracht Francoforte.

Dopo aver vinto a Siviglia, Barcellona e Londra in rotta verso la corona di Europa League della scorsa stagione, questa visita al Tottenham Hotspur Lo stadio per quella che Sebatian Rode ha definito “quasi una partita a eliminazione diretta” ha suscitato poca paura per l’Eintracht Frankfurt. In effetti, tra i cori incessanti dei tifosi in visita e l’intensità della stampa iniziale da parte di Oliver Glasner, si sarebbe potuto essere perdonati per aver pensato che si trattasse di Deutsche Bank Park.

Nominalmente, i terzini Kristijan Jakic e Christopher Lenz sono stati spinti abbastanza in alto da formare un quattro davanti in attacco e difesa, dove il Francoforte era determinato a rivendicare il possesso il più in alto possibile. In quell’approccio c’erano i semi della vittoria degli Spurs, ma all’inizio sembrava che i padroni di casa non avessero risposta per la pressione esercitata sulla loro linea di fondo. Ryan Sessegnon in particolare sembrava sbalordito, ma tutti nelle ultime cinque hanno lottato con questo approccio ultra aggressivo dei visitatori.

Dopo un quarto d’ora vedevano delle ombre. In quale altro modo spiegare il tocco straordinariamente pesante che Eric Dier ha portato nella sua stessa scatola. Nessuno era così vicino a lui quando il passaggio è stato giocato anche se Jesper Lindstrom aveva appena iniziato a sfrecciare. Una volta che la prima linea del Francoforte ha sentito l’odore del sangue, però, si sono lanciati, scatenando una frenesia nel box del Tottenham. Rode ha mostrato presenza di spirito per lanciare la palla in porta a Daichi Kamada, che ha fatto quello che fa a Londra. I sogni di gloria europea del West Ham e i piani di Unai Emery per un ulteriore impiego presso Arsenale era stato distrutto dall’attaccante giapponese, per un momento si poteva vedere uno scenario in cui ora avrebbe consegnato gli Spurs alla stasi del loro girone di Champions League.

Il percorso verso la vittoria del Francoforte sembrava abbastanza chiaro. La loro stampa aveva funzionato, ma ora avrebbe potuto essere il momento di ridurre, sfidare il Tottenham a creare davanti a una difesa gremita. Non si sa se avrebbe funzionato. Che cos’è che attenersi al Piano A si è rivelato un disastro.

Tutto ciò che gli Spurs dovevano fare era sfondare la linea di pressione iniziale ed erano uno contro uno con i tre difensori del Francoforte. Kane e Son hanno frugato nella loro borsa di trucchi collettivi e hanno tirato fuori un classico. Il numero 10 è caduto in profondità, attirando il suo uomo con sé prima di voltarsi e scivolare in un passaggio dove sapeva che sarebbe stato il suo complice. Alla 50esima volta che uno di questi ha assistito l’altro, questo era un gol già visto una dozzina di volte. Non è più facile fermarsi.

Avresti potuto dire lo stesso della corsa di Kane attraverso il centrocampo del Francoforte in corsa per vincere un rigore nove minuti dopo. Jakic sembrava convinto che il capitano dell’Inghilterra fosse già caduto a terra quando i due si sono scontrati e avrebbe potuto avere ragione. Allo stesso modo, se colpisci un avversario all’interno dell’area di rigore puoi avere poche lamentele preziose se l’arbitro sceglie di puntare sul dischetto.

Potrebbero aver condiviso gli obiettivi ma, cosa più incoraggiante per Antonio Conte, questo non è stato solo lo spettacolo di Kane and Son. Richarlison a volte è sembrato un adattamento imbarazzante insieme a questi due, apparentemente più adatto al supplente per entrambi con un giocatore più creativo aggiunto in prima linea. Qui, però, c’è stato un lampo di intesa tra i tre, con il brasiliano disposto a vestire il ruolo di palleggiatore, lanciando colpi di testa e passaggi per trovare Son al passo.

Per il terzo gol degli Spurs, è stato Richarlison a fare l’esca e fare il lavoro di presa che ha trascinato i difensori fuori posizione, consentendo a Pierre-Emile Hojbjerg di apparire dal nulla e di consegnare un cross che Son ha incontrato con un fragoroso tiro al volo. Forse più del resto dei primi tre, Richarlison sembra pronto a fare il duro innesto. Tornerà ad aiutare Hojbjerg e Rodrigo Bentancur o inseguirà il suo terzino esterno ovunque sia necessario.

Sebbene quei segni di un nascente legame con il nuovo acquisto siano i benvenuti, la loro prima linea manca ancora della verve e dell’immaginazione che Dejan Kulusevskij offerte. In effetti, è lecito chiedersi cosa quasi qualsiasi altra coppia di attaccanti possa aver fatto sembrare il gol del pareggio facile come hanno fatto Kane e Son; non è un problema che la squadra di Conte cerchi di sfruttare l’istintiva comprensione che hanno quei due, ma la sconfitta contro l’Arsenal all’inizio di questo mese ha ricordato quanto possa essere difficile ottenere quei passaggi di precisione nel modo giusto.

Allo stesso modo, c’è stata una piccola preziosa invenzione dal gioco aperto quando il Francoforte ha abbandonato qualsiasi parvenza di stampa nel periodo tra l’espulsione di Tuta e il colpo di testa di Faride Alidou all’87’ che ha fatto sperare in qualche Spursyness in ritardo. In quel periodo il Tottenham ha segnato solo due tiri, gli avversari hanno pareggiato altrettante parate Hugo Lloris attraverso rari dardi in avanti sul bancone. L’incapacità del Tottenham di abbattere una squadra più difensiva ha trasformato quello che avrebbe dovuto essere un gioco da ragazzi in un finale eccessivamente stressante in cui Bryan Gil ha vinto un rigore che Harry Kane divampato prima di un assedio in ritardo della porta del Tottenham da Francoforte.

Non doveva essere neanche lontanamente così difficile come lo era. Arriva la fase a eliminazione diretta – che gli Spurs sono ben posizionati per raggiungere, precedendo di un punto Sporting e Marsiglia – potrebbe essere che il Tottenham abbia effettivamente più opportunità di giocare negli spazi che i loro ambiziosi avversari si lasciano alle spalle, proprio come ha fatto il Francoforte la notte . Ma con solo 10 uomini, il Francoforte sembrava non avere problemi a tenere a bada il Tottenham quando ha adottato un approccio più conservatore. Il resto d’Europa lo annoterà sicuramente come un altro promemoria di come frustrare gli uomini di Conte.