Il top trasparente si può indossare con qualsiasi vestito da festa.

Se quest’autunno siete invitate a una festa e volete sfoggiare un look sfolgorante, Zara propone un top trasparente che vi farà sentire la regina della notte.. Realizzato con applicazioni in resina trasparente, è color ghiaccio e sta bene a donne di tutte le taglie e di tutti i tipi di corpo. capi che finiscono per diventare iconici nel mondo della moda.. Capi che, per qualche motivo, conquistano il mondo dello street style e diventano i preferiti di influencer e stylist. Ebbene, questo top in resina trasparente ha tutte le carte in regola per occupare il primo posto nella classifica dei capi più desiderati di Zara.

Il top più speciale di Zara per una serata fuori casa

La cosa più bella è che si abbina assolutamente a tutto, quindi vogliamo proporvi diversi look per essere i ospite di spicco della festaSe cercate un look diverso ed esplosivo, potete abbinare il top realizzato con applicazioni in resina trasparente a una bralette o a un crop top in pizzo. Per la parte inferiore, una gonna midi nera è l’opzione migliore. È una delle capi di tendenza della stagioneÈ perfetto per ogni occasione. Per quanto riguarda le calzature, per allungare visivamente le gambe e slanciare la silhouette, optate per un paio di tacchi alti. Naturalmente, potete anche indossare il top in resina trasparente della nuova collezione di Zara con un look più discreto. Come? Le sovrapposizioni sono molto in voga in questa stagione, quindi indossatele con una camicia in popeline bianca e pantaloni palazzo neri. Scegliete un paio di tacchi larghi e alti e sarete perfette per una festa.

In vista del Natale, il top in resina è perfetto per la festa di Capodanno. In questo caso, è possibile rischiare un po’ di più, e abbinarlo a un abito lungo di velluto. Il top darà un’aria diversa e molto glamour all’abito e renderà il look favoloso. Le scarpe migliori per ballare tutta la notte senza doversi preoccupare dei piedi doloranti sono i tacchi bassi. Il top in resina trasparente è disponibile nello shop online di Zara al prezzo di 39,95 euro. È una taglia unica (M), quindi si adatta perfettamente a diversi tipi di corpo. Sul sito web è anche possibile verificare la disponibilità del capo nel negozio Zara più vicino.