Il tonico L’Oréal effetto ‘lifting’ che ti farà brillare in 30 secondi

Se vuoi avere un viso luminoso e vitaminato, devi provare il Tonico Perfezionante Effetto Peeling Revitalift di L’Oréal Paris con estratto di anguria. Otterrai una pelle morbida e luminosa già dalla prima applicazione in soli 30 secondi. Inoltre, questo prodotto è formulato con il 5% di acido glicolico, che favorirà il rinnovamento cellulare degli strati superiori della pelle attraverso l’esfoliazione.

Tónico Perfezionador Effetto Peeling di L’Oréal / Primor

In 4 settimane la texture della pelle si sente rifinita, le imperfezioni si riducono visibilmente. In 8 settimane le macchie scure si riducono. Ma, come si usa? È molto semplice, prima dell’applicazione bisogna agitare delicatamente il flacone e poi applicare al mattino e/o alla sera con un batuffolo di cotone dopo la pulizia. È importante anche applicare una protezione solare SPF50 durante il giorno per evitare di danneggiare la nostra pelle.

Il tonico perfezionante peeling con il 5% di acido glicolico puro garantisce un viso più morbido e luminoso in 30 secondi, anche per le pelli sensibili. Progettato per raggiungere il perfetto equilibrio tra efficacia e tolleranza, questo prodotto è un tonico esfoliante quotidiano per le pelli giovani. ​

Prima e dopo

Come si può vedere nell’immagine sottostante, se si incorpora questo prodotto nella routine quotidiana, si può notare un cambiamento già dopo quattro settimane. Con un solo gesto la nostra pelle apparirà riposata e perfetta ogni giorno.

Non bisogna dimenticare che nel caso in cui si verifichi una qualsiasi reazione sulla nostra pelle, è necessario rivolgersi a professionisti.

Gli accessori ideali

Inoltre, possiamo aggiungere alla nostra skincare altri prodotti della linea L’Oréal Paris come ad esempio il Revitalift Filler, che offre un’intensa efficacia riempitiva contro le rughe e ha una protezione SPF50.

Inoltre, possiamo aggiungere il siero all’1,2% di acido ialuronico con il quale in una settimana noteremo come la pelle ritrovi elasticità e si senta più soda e tonica. La cosa più importante quando si seguono questi passaggi è farlo in modo costante. Abbiamo la cattiva abitudine di non applicare i prodotti tutti i giorni, quindi non si otterrà l’effetto desiderato. Pertanto, la costanza sarà la nostra migliore alleata per poter sfoggiare una pelle senza macchie, un tono uniforme e un aspetto radioso che tutti invidieranno.

Non bisogna dimenticare neanche che, sia prima che quando ci strucchiamo, è necessario preparare la pelle. In primo luogo dobbiamo pulirla con il gel che meglio si adatta alla nostra pelle, che sia secca, mista o grassa. Una volta pulita, risciacqueremo con acqua e poi applicheremo, in quest’ordine: tonico, crema per il contorno occhi, sieri e, infine, crema idratante e, nel caso di uscire, protezione solare alta.

