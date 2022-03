Il Texas occidentale corregge il 27% dai massimi ed è supportato dalla linea guida rialzista a breve termine

Nonostante i forti ribassi degli ultimi giorni, la tendenza al rialzo del prezzo del petrolio resta intatta. La correzione si inserisce perfettamente in quello che è un aggiustamento proporzionale dei rialzi precedenti.

Analisi tecnica LINEA GUIDA rialzista Breve termine Medio termine Lungo termine

Per il momento, e nonostante i forti ribassi degli ultimi giorni, l’andamento di fondo del prezzo del petrolio non ne risente minimamente. Questo potrebbe spostarsi in un ampio laterale, barcollando su e giùsenza davvero cambiare nulla. Correggi consumando tempo invece di farlo in profondità.

Comunque sia, abbiamo ‘oro nero’ che attacca il supporto conferito dalla linea guida rialzista che unisce ognuno dei minimi crescenti successivi dall’inizio di dicembre. Questa linea di supporto dinamica in crescita sta attualmente attraversando l’area di circa $ 97. In altre parole, il petrolio dovrebbe iniziare a rimbalzare intorno ai livelli attuali. In caso contrario, allora sì, non escluderemo una correzione/regolazione di intensità maggiore.