Il tentativo della Fed di controllare l’inflazione è in ritardo e spingerà l’economia al limite

Il verbale dell’ultimo Comitato Mercato Aperto (FOMCper il suo acronimo in inglese) del Riserva Federale (Fed) suggeriscono che i partecipanti ritengono già che l’agenzia sia molto indietro rispetto alla curva e sono disperati per recuperare il ritardo, secondo l’ultimo rapporto di Banca Rabo. Questi esperti prevedono, quindi, un ulteriore inasprimento che potrebbe ulteriormente stressare l’economia statunitense.

Di fatto, hanno alzato le previsioni di rialzo dei tassi per maggio e giugno a 50 punti base per riunione dal 25 precedente, mentre per luglio non cambiano le stime di un aumento di 25 punti, “ma non ci aspettiamo che il FOMC si fermi a settembre per valutare l’impatto sia dello shock negativo dell’offerta dall’Ucraina che dell’inasprimento di politica monetaria.

Tuttavia, la Fed continuerà a crescere I tipi, secondo RaboBank, ma a un ritmo più lento di 25 punti base per riunione nella seconda metà dell’anno e quindi si avvicinerà alla “neutralità” entro la fine del 2022.

“Ci auguriamo che la Federal Reserve continuare ad aumentare il tasso di interesse oltre il livello neutro all’inizio del prossimo anno. Tuttavia, dato che le prospettive economiche si stanno deteriorando, il ciclo di rialzo della Fed potrebbe essere già troppo tardi. Di fatto, ritengono che le recenti inversioni della curva dei rendimenti suggeriscano che questo ciclo al rialzo potrebbe concludersi prematuramente e portare a una recessione.

Tra le minacce all’economia ne spiccano due: una esogena derivata dagli shock negativi all’offerta e l’altra endogena, dovuta al ciclo di rialzo della Fed.

MINACCIA ESOGENA

Il primo punto debole evidenziato si verificherà nel secondo semestrequando si prevede che l’economia mondiale nel suo insieme riceverà il duro colpo della guerra in UcrainaSebbene l’impatto diretto dello shock negativo sull’offerta dell’invasione russa dell’Ucraina e delle successive sanzioni sarà meno grave per gli Stati Uniti che per l’Europa, almeno rallenterà l’economia statunitense.

Infatti, l’aumento dei prezzi dell’energia andrà a beneficio solo dei produttori, ma non degli utenti finali, dei consumatori, quindi i ricchi hanno maggiori probabilità di trarne beneficio rispetto alle famiglie a basso reddito. “Questi ultimi, infatti, saranno gravemente colpiti dal rialzo dei prezzi. E queste sono anche le persone che rischiano di esaurire i risparmi, alimentate dagli assegni Amministrazioni Covid Relief Trump e Biden- prima delle famiglie ad alto reddito”, condannano.

Sostengono che gli Stati Uniti è in grado di affrontare una crisi di queste caratteristiche meglio che nel 1970, ma solo insieme. “Invece di un trasferimento di reddito internazionale dagli Stati Uniti al Medio Oriente, ora si tratta di un trasferimento di reddito interno dai consumatori ai produttori e dai poveri ai ricchi”, sostengono.

Infatti, secondo gli analisti di RaboBank, se l’impatto è maggiore del previsto, politiche aggressive della Fed potrebbero arrivare nel momento sbagliatocolpendo le famiglie con reddito inferiore sia per l’inflazione che per l’aumento dei tassi, oltre a erodere i loro bilanci e ad esaurire i loro risparmi, senza poter chiedere prestiti per far fronte ai costi.

MINACCIA ENDOGENA

Nel caso in cui la ripresa degli Stati Uniti sopravviva a questa prima fase, è probabile che la Fed spingerà l’economia in recessione, cosa che, come commentano, include la spirale dei prezzi dei salari che è stata imposta. “A questo punto, rallentare bruscamente l’economia o portarla in recessione è probabilmente l’unico modo per porre fine a questo processo.. In altre parole, se non per caso, dovrà essere un progetto che l’inasprimento della politica monetaria da parte della Fed provocherà una recessione.

Come spiegano, sebbene all’inizio i salari continuassero a diminuire nonostante l’aumento dell’inflazione, a giugno hanno iniziato a rivalutare gli stipendi. A luglio, ad esempio, i prezzi sono aumentati del 4% mentre i salari per coloro che sono rimasti occupati sono cresciuti a un ritmo più lento fino a dicembre.

“Questa divergenza tra chi cambia lavoro e chi resta ha supportato l’ipotesi che la mancanza di potere contrattuale dovuto al calo secolare dei tassi di sindacalizzazione negli Stati Uniti impedirebbe una spirale dei prezzi salariali”, sottolineano, anche se negli ultimi anni i l’evoluzione degli stipendi di chi resta è accelerata a marzo al 5,3%, una cifra inferiore al 7,1% di chi cambia lavoro.

Questo, secondo RaboBank, lo suggerisce i bassi tassi di sindacalizzazione negli Stati Uniti potrebbero non impedire questa spirale ascendente. In effetti, i cosiddetti “stipendi di efficienza” danno alle aziende un motivo per accelerare tali aumenti per impedire a coloro che rimangono al lavoro di andarsene.

“Il fatto che la crescita salariale si sia estesa a coloro che rimangono occupati ci suggerisce che l’inflazione è diventata ancora più persistente. Sarà quindi necessaria una politica monetaria restrittiva per riportare l’inflazione sotto controllo”, concludono.