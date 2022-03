Il telefono Nothing arriverà sul mercato in estate

marchio di tecnologia di consumo Nientecon sede a Londra, ha confermato oggi il suo piano per presentare il cellulare (1)il suo primo smartphone con la piattaforma mobile Snapdragon di Qualcomm, e che sarà il secondo dispositivo del brand sul mercato, dopo aver già messo in vendita un modello di cuffia wireless. Oltre alle informazioni sul lancio del telefono (1) la prossima estate e sul sistema operativo Nothing OS, Carlo Pei, CEO e co-fondatore del marchio, ha rivelato uno stanziamento di 10 milioni di dollari per un prossimo round di investimento della comunità basato su azioni alla stessa valutazione della sua raccolta fondi di serie B co-guidata da EQT Ventures e C Ventures. Questa azione segue il primo round comunitario dell’azienda che ha raccolto 1,5 milioni di dollari, una cifra che è stata raggiunta in un tempo record di 54 secondi nel marzo dello scorso anno. Gli investitori partecipanti avranno accesso alla community privata di Nothing, attraverso la quale otterranno vantaggi e informazioni esclusive sull’azienda. La registrazione per l’accesso anticipato è ora aperta e il round di investimento inizierà il 5 aprile.

“Dopo aver raccolto 144 milioni di dollari, aver creato un team di oltre 300 persone e assicurato il supporto di partner Affidati come Qualcomm Technologies, Inc., siamo pronti per il telefono (1) per inaugurare un cambiamento nel mercato della telefonia. smartphone“, ha affermato Carl Pei. “Stiamo anche aprendo un nuovo round di investimento per la comunità di $ 10 milioni, in modo che i nostri fan abbiano l’opportunità di essere parte del nostro viaggio, un viaggio che ci metterà faccia a faccia con i giganti del settore. “.

Come affermato dal marchio, Nothing OS si basa su a ecosistema aperto e in corso che collegherà e integrerà i prodotti di Nothing e quelli di altri marchi. Il sistema integra le funzionalità di puro Android. È stato progettato per offrire un’esperienza veloce, fluida e personale, con un’interfaccia coerente, il hardware si integra con il Software attraverso caratteri, colori, grafica e suoni personalizzati. Una prima anteprima di Nothing OS sarà disponibile tramite una prima lanciatore scaricabile da aprile.

La società ha annunciato che maggiori dettagli sul telefono saranno resi pubblici nei prossimi mesi (1).