Il tavolo vintage di Ikea che spopola per la sua versatilità e il suo colore.

Scopri le nuove tavole retrò e vintage disponibili da Ikea. Una collezione pazzesca che già fa l’unanimità.

Stai cercando un nuovo tavolo vintage? Non cercare oltre! Ikea ha appena aggiornato il suo nuovo catalogo. Per l’occasione, molte tavole degne degli anni ’80 sono in vendita.

Ikea porta un tocco di eleganza nel tuo soggiorno

Da anni, Ikea è conosciuta come la regina dell’arredamento. Offrendo mobili e decorazioni per tutta la casa, gli scaffali del marchio sono pieni di pepite.

Anche oggi non fa eccezione. E questa volta, è la moda retrò che fa un ritorno in grande stile.

Ikea, sempre all’avanguardia con le tendenze, reinventa il charme degli anni ’80 con tavoli da appoggio. Senza sorprese, stanno già facendo scalpore.

La JÄRLÅSA di Ikea, in particolare, ha tutto per piacere. E per una buona ragione… È dotata di una forma rettangolare e ruote. Rompendo le norme minimaliste e semplici che di solito definiscono il marchio svedese, la adorerai.

Disponibile in due colori, potrai metterla nel tuo soggiorno. Infatti, si armonizza con ogni decorazione.

Questo modello si distingue anche per il suo stile. La sua finitura industriale, ispirata agli anni ’80, attira subito l’attenzione.

Ombreggiando marchi rinomati come Zara Home e Maisons Du Monde, i fedeli clienti del marchio l’hanno subito adottata. Scopo? Abbellire i loro spazi con stile.

Questo tavolo rettangolare a due livelli lisci. Realizzato con una struttura in acciaio resistente e rivestimento in poliestere in polvere, offre non solo uno stile classico e retrò ma anche una mobilità senza sforzo grazie alle sue quattro ruote.

Con dimensioni di 81 cm di altezza, 65 cm di lunghezza e 45 cm di larghezza, si impone come la novità trainante della collezione Nytillverkad di Ikea. Proposta a un prezzo allettante di 59,99 €, ha già conquistato il cuore dei consumatori con una valutazione perfetta di 5/5 stelle.

