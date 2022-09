Il tavolo da meno di 20 euro che spazza internet

multinazionale svedese Ikea ha rimesso in vendita un articolo più venduto. È un tavolo che costa meno di 20 euro e questo spazza Internet. Gli utenti sottolineano che si tratta di un prodotto facile da montare e sottolineano che ha un buon rapporto qualità-prezzo.

Il vassoio da tavola misura 45×53 centimetri. Viene venduto in bianco, blu, nero e grigio e si chiama Gladio. È in vendita sia online che nei suoi negozi fisici. Attualmente è disponibile in tutti i negozi Ikea nazionali.

Gladom è un tavolino perfetto da utilizzare come tavolino d’appoggio in soggiorno o anche come comodino. Inoltre, ha un ulteriore vantaggio: la sua tavola è rimovibile e può essere utilizzato come vassoio.Questo prodotto Ikea ora ha uno sconto del 20%. Si passa da 20 euro a 16. “Un tavolino dal prezzo irresistibile. Acquistane più di uno se vuoi che ogni posto sul divano sia ancora più comodo. È leggero e facile da spostare, ed è sfoderabile vassoio, ideale per servire un antipasto”, si distinguono dalla multinazionale svedese riguardo al prodotto.

Gladio È stato anche molto apprezzato dai clienti Ikea. Ha 114 opinioni che gli danno un punteggio medio di 4,5 stelle su 5. I suoi utenti sottolineano che è facile da montare, che ha un buon rapporto qualità-prezzo e che la sua funzionalità è stata quella prevista.