Il tappeto che spazza le vendite a meno di 10 euro

L’autunno è un mese di cambiamenti. L’estate è finita, l’inverno si avvicina e l’anno scolastico inizia. Inoltre, è il momento dei famosi cambi di guardaroba.

La catena tedesca Lidl, consapevole di questo, propone anche un cambio di guardaroba in casa. E per questo mette in vendita dei tappeti che, a meno di 10 euro (9,99, nello specifico) arredano qualsiasi angolo dell’interno (o esterno, se coperto).

Ci sono due diversi modelli di 67×140 cm e sono realizzati in pelliccia. Lidl li definisce sul proprio sito “resistenti e molto durevoli”.

Ad un prezzo leggermente inferiore ci sono anche tappeti reversibili in cotone un po’ più piccoli -67×120 cm- e disponibili anche in due modelli.