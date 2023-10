Il tappeto a pois di H&M Home che renderà la vostra stanza un paradiso !

I tappeti sono tessuti essenziali per la casa, soprattutto quando arriva la stagione fredda, ma in generale possono essere utilizzati tutto l’anno. Oggi vi mostriamo un tappeto a pois di H&M Home è un vero schianto… vorresti averlo subito nella tua stanza!.H&M Home è la sezione casa di H&MIl successo di tutto ciò che viene messo in vendita spinge i dirigenti dell’azienda ad aggiungere frequentemente nuovi articoli per sorprendere i clienti. Primark, H&M, Zara… tutti hanno iniziato come negozi di abbigliamento e tutti ora hanno molti articoli per la casa, Zara ha persino Zara Home, un esclusivo negozio di decorazioni. tappeto in cotone beige chiaro che presenta un disegno a più pois distribuiti su tutta la superficie, in diversi colori. Si tratta di un tappeto a pelo corto con frange alle estremità e con una protezione antiscivolo sul fondo per evitare di scivolare quando lo si calpesta. Attualmente ha uno sconto molto interessante, solo 42,49€ da un prezzo originale di 49,99€. Pesa 2,38 kg e la sua composizione è 100% cotone. È sicuramente un tappeto naturale di buona qualità che vale la pena di investire e che, se curato correttamente, può durare a lungo. Questo tappeto a pois di H&M Home starà benissimo nella vostra camera da letto, ad esempio sul pavimento a lato del letto.in modo che quando ci si alza non si calpesti il pavimento freddo a piedi nudi. Potrebbe anche stare bene in salotto, anche se le sue misure di 90×130 sono forse un po’ piccole per il tipo di tappeti che di solito vengono collocati in questa stanza, ovunque lo mettiate, non c’è dubbio che avere questo tappeto in casa sarà un grande successo.

4.4/5 - (12 votes)