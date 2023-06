Il tanto richiesto elettrodomestico sta tornando da Lidl: questa volta a un prezzo molto più conveniente.

Se desideri preparare le migliori ricette e in particolare i dolci ai quali nessuno può resistere, non c’è niente di meglio che scegliere tra i molti elettrodomestici che abbiamo in uno dei nostri supermercati di riferimento. In particolare, vogliamo consigliarvi uno che sicuramente aspettavate da tempo e che finalmente è di nuovo disponibile, quindi è il momento di approfittarne, poiché torna l’elettrodomestico che tanti hanno richiesto da Lidl e questa volta, molto più economico.

Lidl riporta il miglior elettrodomestico

Nel bazar di Lidl troviamo i migliori elettrodomestici, tuttavia, uno di quelli che i nostri clienti hanno chiesto di più è la yogurtiera Severin che torna ad essere disponibile e che ritorna anche con un bel ribasso di prezzo.

In questo modo potrai preparare i tuoi propri yogurt fatti in casa, grazie a questo apparecchio che ti permette di fare yogurt naturali e deliziosi con solo mischia latte, fermento e gli ingredienti che vuoi aggiungere.

Come già saprai Severin è uno dei migliori marchi nel settore dei piccoli elettrodomestici per la cucina, quindi stiamo parlando di una delle migliori yogurtiere sul mercato, che ha una potenza di 13 W e funziona collegata alla rete elettrica. Include 7 barattoli di vetro da 150 ml con tappo antigoccia, ideali per conservare e trasportare gli yogurt. Inoltre, ha un coperchio trasparente con un pratico selettore per memorizzare il tempo di preparazione.

Il funzionamento della yogurtiera è molto semplice. Devi solo riempire i barattoli con la miscela di yogurt, posizionarli nell’apparecchio e accenderlo. La yogurtiera si occupa di mantenere una temperatura costante e adeguata per far fermentare e rapprendere lo yogurt. Il tempo di preparazione dipende dal tipo di latte e fermento che si utilizzano, ma solitamente oscilla tra le 6 e le 10 ore.

Una volta pronti gli yogurt, li puoi conservare in frigorifero o consumarli direttamente. Puoi personalizzarli con frutta, marmellata, miele, cereali o ciò che preferisci. Gli yogurt fatti in casa sono più salutari rispetto a quelli industriali, poiché non contengono conservanti o additivi. Inoltre, sono più economici ed ecologici, poiché risparmi denaro e generi meno rifiuti.

L’yogurtiera di Lidl ha un prezzo molto allettante: solo 14,99 euro. Prima costava 24,99 euro, quindi risparmi 10 euro se la acquisti ora. Si tratta di un’offerta limitata, quindi non pensarci troppo se vuoi acquistare questo apparecchio così pratico e versatile. Puoi acquistarlo online o nel tuo negozio Lidl più vicino.

4/5 - (5 votes)