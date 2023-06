Il taburetto di Lidl che si trasforma in frigorifero: Ideale per la tua terrazza.

Per poter godere della vista o semplicemente del sole sulla terrazza, è evidente che abbiamo bisogno di una o più sedie esterne. Ci sono persone che preferiscono lettini, altre amache, altre sedie comuni… ma, lo sapevi che Lidl vende uno sgabello che può anche essere utilizzato come frigorifero per mantenere le tue bevande fresche?

E la catena tedesca di supermercati ha pensato a tutto con questo prodotto. A molti piace bere qualcosa di fresco sulla loro terrazza in estate mentre prendono un po’ di sole o godono della vista. Con questo sgabello speciale che offre Lidl, puoi fare entrambe le cose contemporaneamente. Non è fantastico? Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere su questo articolo così estivo.

Lo sgabello-frigorifero originale in vendita da Lidl

Parliamo di uno sgabello a forma cubica che, se si distingue per qualcosa, è per la stabilità che offre. È interamente realizzato in rattan di alta qualità, una fibra naturale ottenuta da un arbusto appartenente alla famiglia dei salici. Pertanto, la sua struttura è piuttosto solida e evita che si rompa o si affondi. Solo per questo motivo, questo sgabello offerto da Lidl è ideale per la tua terrazza, ma anche per il tuo giardino o il tuo cortile.

Le dimensioni di questo sgabello di Lidl sono di 42 x 42 x 41 centimetri, quindi è pensato per essere utilizzato da una sola persona. Ora veniamo alla parte interessante, e cioè che, sollevando il coperchio di questa seduta, ti troverai un frigorifero più o meno spazioso in cui potrai raffreddare tutte le bevande che ci stanno dentro. Godere di una bevanda rinfrescante, come ad esempio una birra, è uno dei maggiori piaceri dell’estate, e Lidl dimostra con questo prodotto di saperlo molto bene. Infine, questo fantastico sgabello-frigorifero è in offerta, infatti prima costava 109 euro e ora solo 49,99. Approfitta dell’occasione!

Porta questo sgabello speciale da Lidl ovunque tu voglia

Data la sua piccola dimensione e il suo peso, che supera appena i 5 chili, questo sgabello è estremamente facile da spostare e anche da trasportare. Pertanto, se vai in vacanza con la famiglia o con gli amici e vuoi portartelo, potrai farlo senza alcuna difficoltà. Infatti, i tuoi cari rimarranno stupiti quando scopriranno che questo sgabello di Lidl è anche un frigorifero funzionale. In definitiva, è un buon acquisto estivo che ti consigliamo di fare.