Il tablet venduto da Lidl ha un prezzo incredibile: sta già andando a ruba

Il tablet è diventato uno dei dispositivi elettronici più presenti nelle case di tutto il mondo, in molti casi addirittura indispensabile per la scuola o il lavoro, utilissimo sia per fare i compiti, sia per godersi serie tv, film o videogiochi. Oggi vi mostriamo un il tablet di Lidl che sta andando a ruba.

Lidl è un’azienda specializzata in prodotti per la casa e alimentari, ma ha anche un reparto di elettronica in cui si possono trovare numerosi dispositivi, che diventano ancora più interessanti quando possiamo approfittare di sconti per acquistarli a prezzi super convenienti.

Il tablet Huawei di Lidl è super scontato

Questo è il tablet Huawei MatePad T10s WiFi 4+64GB, un dispositivo di alta qualità con caratteristiche molto interessanti, che potrete sfruttare sia per lavoro, sia nel tempo libero. Attualmente è in super sconto: 149 euro rispetto al suo prezzo originale di 219 euro. Un risparmio di 70 euro che non possiamo certo lasciarci sfuggire. Ecco perché migliaia di persone ne hanno già approfittato.

Un concentrato di tecnologia

Questo Tablet Huawei disponibile da Lidl ha una risoluzione HD, un ampio schermo IPS e la modalità eBook per leggere comodamente. Il doppio altoparlante con suono stereo garantisce un’esperienza di ascolto confortevole, sia che si ascolti musica, sia che si guardino video o film; è dotato di una fotocamera frontale da 2 MP con messa a fuoco fissa, oltre che di a una fotocamera posteriore da 5 MP con messa a fuoco automatica. Misura 15,9 x 9 x 0,7 cm e pesa circa 450 g.

Ecco le principali specifiche tecniche di questo tablet Huawei:

64 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB tramite scheda microSD;

4 GB DI RAM;

Fotocamera posteriore da 5 MP con autofocus;

Fotocamera frontale da 2 MP con messa a fuoco fissa;

Sistema operativo Android 10.0 + EMUI 10.1;

Protezione degli occhi multistrato, certificata TÜV;

Parental control per la sicurezza dei bambini;

Potente batteria da 5100 mAh, con un’autonomia in standby di circa 400 ore, mentre la riproduzione video dura circa 9 ore.

Se desiderate un dispositivo che vi permetta di scaricare un’ampia varietà di applicazioni e che offra un’ottima qualità dell’immagine e del suono, tra gli altri vantaggi, questo tablet Huawei di Lidl sarà senza dubbio un’ottima scelta, ancor più grazie al grande sconto di cui potete approfittare oggi.