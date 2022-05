Il tablet Fire 7 di Amazon arriva sul mercato

Il colosso Amazon ha annunciato il lancio di fuoco 7 tavoletta Offre miglioramenti in termini di velocità, prestazioni e aumenta la durata della batteria. Secondo Amazon stesso, questo è il suo tablet più conveniente. Offre il doppio della RAM e il 40% in più di batteria. Il suo touch screen da 7 pollici lo rende un alleato adatto anche per il tempo libero e il semplice lavoro d’ufficio.

“Il nostro tablet più venduto è appena migliorato. Con prestazioni migliorate e una maggiore durata della batteria, Fire 7 offre un valore incredibile per € 79,99, spiega. Eric Sarnio, Vicepresidente di Amazon Devices International. Aggiunge che “per chi cerca portabilità e durata, è il modello ideale: permette di godersi libri, film, appgiocare, navigare sul Web e controllare la tua lista di cose da fare.”

Funzionalità in primo piano

Ha un processore Quad-Core da 2,0 GHz che è il 30% più veloce e il doppio della RAM rispetto alla generazione precedente, che consente una maggiore efficienza e velocità in diverse applicazioni.

Con il 40% di batteria in più rispetto alla versione precedente, offre fino a 10 ore di autonomia. Incorpora USB-C e un adattatore da 5 W nella confezione per una ricarica più confortevole.

Con un touch screen da 7 pollici, questo tablet è un dispositivo facile da trasportare. È resistente alle cadute, agli schizzi e all’usura quotidiana. Visibilità completa e ottimale delle applicazioni di intrattenimento. Grazie al supporto della modalità oscura di Android, è possibile leggere comodamente con la modalità testo bianco su nero.

L’attrezzatura è ottimizzata per le videochiamate in modalità orizzontale, dispone di fotocamere HD anteriori e posteriori da 2MP per foto e video.

I Fire 7 sono certificati con l’etichetta Carbon Trust Reducing CO2. Incorporano il 35% di plastica riciclata post-consumo e il 95% del loro imballaggio è realizzato con fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile o materiali riciclati.

Prezzo e disponibilità

Fire 7 è disponibile per la prevendita a 79,99 euro e inizierà la spedizione il 29 giugno. Disponibile in nero e cover per il dispositivo in tre colorazioni: nero, blu navy e rosa pallido a 29,99 euro.