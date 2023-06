Il super sconto di Amazon su queste scarpe Skechers a meno di 60 euro

Tra le tante firme di moda che si concentrano anche sulle scarpe sportive, Skechers si è trasformata in una delle indispensabili. I suoi modelli sono solitamente i più desiderati e quelli che dettano tendenza, ma uno in particolare è diventato il più famoso poiché non manca mai nelle sfilate della designer Maya Hansen. Il modello che indossano anche tutte le influencer e che potrebbe essere tuo a un prezzo che non crederai. L’offerta di Amazon per le scarpe Skechers che costeranno meno di 60 euro.

Amazon sconta le Skechers che tutti vogliono

Tutte le sfilate della designer Maya Hansen hanno qualcosa in comune e non ci riferiamo all’originalità delle sue collezioni. In ognuna delle sue sfilate, Hansen fa sfilare le sue modelle con le scarpe Skechers e nell’ultima, indossavano un modello in particolare che è diventato virale e che possiamo trovare con un prezzo incredibile ora su Amazon.

Stiamo parlando del modello UNO di Skechers. Un paio di scarpe che si distinguono per avere un design perfetto per una passeggiata o anche per correre grazie alla presenza di un’ammortizzazione d’aria che le rende un modello ideale per fare sport, anche se vedendo come si abbinano alla moda di Hansen, potremmo indossarle anche per la nostra vita quotidiana in città o per andare a lavorare in ufficio.

Il modello UNO (in particolare le 2 Traveler) diventa così la scarpa Skechers che tutti cercano in questi giorni, e quando inizi a cercarla e ti rendi conto che è in vendita su Amazon, non ci pensi due volte poiché sul gigante del commercio elettronico ha ora un prezzo che passa dai 99,95 euro ai 51 euro.

Disponibili anche in altri colori oltre al bianco che si vede nell’immagine. Puoi acquistarle anche in nero e in blush o rosa e a prezzi ancora più bassi. Infatti, le nere vengono vendute tra i 41 e i 67 euro, a seconda del numero che acquisti.

Un modello di scarpe sportive che ti servirà per imitare i look della moda da passerella grazie al loro design dalle linee morbide, con dettaglio in rete e quel colore neutro che le rende perfette sia da indossare con un paio di jeans che con un pantalone parachute che è attualmente molto di moda, anche se ti staranno molto bene anche con vestiti e gonne lunghe o dal design midi.

4.4/5 - (5 votes)