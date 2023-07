Il super affare che Lidl ha lanciato per il giardino e che sta spopolando

È estate e abbiamo bisogno di riempire e ridisegnare l’esterno della casa. Se abbiamo un grande terrazzo o la fortuna di avere un giardino, allora non potrai resistere. È l’affare che Lidl ha proposto per il giardino.

Un pouf estremamente versatile con cui potrai fare lunghe sieste e creare il tuo spazio chill out sia di giorno che di notte a casa.

Come è l’affare che Lidl ha proposto

Il pouf dell’azienda è adatto sia per esterni che per interni. Quindi, quando finisce la stagione estiva, può essere utilizzato in sala da pranzo, ufficio o soggiorno.

Nelle sue caratteristiche, Lidl stabilisce sul suo sito che ha braccioli extra alti e schienale comodo. Oltre ad una copertura molto resistente con rivestimento idrorepellente. Bisogna considerare che i mobili per esterni o quelli che lasciamo fuori devono essere resistenti e realizzati con un materiale diverso per poter resistere più a lungo alle temperature esterne.

Il pouf ha anche un riempimento sostituibile di perle di polistirolo elastiche che offrono un supporto piacevole. È di un resistente colore grigio che si abbina perfettamente a tutto ciò che ci aggiungi, dai divani, alle luci di vari colori e ad altri elementi per esterni.

Tra le sue caratteristiche, è importante sottolineare che ha una doppia cerniera per evitare che si apra involontariamente e che il riempimento si disperda.

Lidl ci fornisce le sue specifiche tecniche. Il carico totale massimo è di 110 kg e ha le misure di 65 x 90 x 60 cm. Con un peso di soli 4 kg.

Quali materiali contiene il pouf estivo

È realizzato con una copertura al 100% in poliestere e un riempimento al 100% di palline di polistirolo. Come abbiamo detto, ha un rivestimento idrorepellente, perfetto per stare all’esterno durante i periodi di sole e in luoghi con umidità elevata.

Qual è il suo prezzo

Questo prodotto è disponibile sul sito di Lidl dove i prezzi sono sempre imbattibili. Il prezzo è di 89,99 euro e se lo acquisti ora lo ricevi a casa tra martedì 18 luglio e giovedì 20 luglio. In modo da poterlo godere il prima possibile, per trascorrere un’estate comoda e lontana da ogni stress.

Puoi acquistarlo direttamente e rapidamente sul sito di Lidl. Offre una garanzia di due anni per questo prodotto ed è sempre un luogo sicuro per fare i tuoi acquisti. Non perdertelo.

4/5 - (3 votes)