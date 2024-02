Il sostituto delle persiane che protegge anche la tua casa dal freddo

Il declino delle persiane è imminente

Il dominio delle persiane sta per terminare, arriva un sostituto che può isolare la tua casa dal freddo in modo eccezionale. Quando il tempo si guasta, cerchiamo sempre un modo per mantenere la nostra casa calda, cosa che a volte risulta impossibile o complicata. Grazie a un'innovazione di Ikea, ora sappiamo come mantenere la nostra casa isolata dalle intemperie senza l'uso delle persiane. Questo è un articolo fondamentale che il nostro paese possiede e che ci aiuta a mantenere la temperatura in inverno, ma anche in estate, quando la casa deve sempre avere la temperatura ideale.

Il futuro delle persiane è in bilico

C'è un elemento che diventerà molto nostro e che è senza dubbio uno dei fattori da considerare. Le persiane di ogni casa devono essere aggiornate. Saranno loro a fornirci quello di cui abbiamo bisogno, vale a dire, l'isolamento, non solo visivo, ma anche termico e acustico.

Le persiane ci proteggono dalla luce del sole e dagli agenti atmosferici, considerando che solo i vetri ci separano da ciò che succede fuori casa. È importante avere questo elemento aggiornato, anche se in alcune parti del mondo non viene utilizzato o è stato sostituito da altri che potrebbero essere diversi da questi sistemi.

Isolano la casa dal freddo e dal caldo, quindi è importante aggiornarle come le finestre. Altrimenti, questo sistema non funzionerà. Impedire alla luce solare di entrare in casa ci farà abbassare alcuni gradi, allo stesso modo ci aiuterà a non far entrare quegli elementi esterni che arrivano.

Il nuovo sistema che isola la tua casa dal freddo

Le tende automatiche di Ikea sono un piacere in tutti i sensi, che ti permetterà di isolare la tua casa dal freddo e di renderla più calda e stilosa. Oltre a puntare su un comfort massimo che è proprio quello che ci serve in questi giorni che stanno per arrivare, così potrai goderti un prodotto che si vende come pane caldo in questa stagione.

La descrizione di questo prodotto è già una dichiarazione d'intenti: “La tenda opaca FYRTUR blocca completamente l'ingresso della luce. Usala con il telecomando o con l'hub DIRIGERA e l'applicazione IKEA Home Smart se vuoi avere più opzioni di controllo.” Una novità destinata a trionfare nei paesi che non hanno persiane o nelle case spagnole che vogliono farne a meno.

La scheda tecnica di questo prodotto indica che: “Le tende wireless oscurano la camera da letto con un solo pulsante del telecomando, quindi la luce della luna non ti impedirà di dormire e il sole non ti sveglierà quando vorrai alzarti tardi.” È un modo per guadagnare privacy, oltre a una tenda convenzionale o persiane che possono oscurare completamente la stanza.

Per di più, non dovrai nemmeno alzarti dal letto per controllare questo elemento: “Collegando questo prodotto all'hub DIRIGERA, puoi sfruttarlo al massimo e controllarlo, insieme ad altri prodotti smart, dall'applicazione IKEA Home smart. Puoi utilizzare l'hub DIRIGERA e l'app IKEA Home smart per controllare le tende wireless, impostarle per salire e scendere a orari specifici, e creare vari gruppi di tende. La tenda è già associata al telecomando e al ripetitore.”

Da qualsiasi dispositivo intelligente che hai in casa potrai modificare questo elemento, alzandolo o abbassandolo. Un vantaggio rispetto alle persiane tradizionali che, anche se possono venire con un telecomando, potrebbero costarti molto di più che questo tipo di tende che non richiedono quasi installazione.

Sono solo 129 euro ciò che ti costerà creare l'ambiente desiderato in casa, un prezzo molto basso se confrontato con altri elementi di questo tipo. In questo modo potrai risparmiare un bel po' di soldi e sforzi con questo prodotto di alta qualità. Approfittane prima che sia troppo tardi, il peggio dell'inverno sta per arrivare.

