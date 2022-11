Il sistema di riscaldamento essenziale di Lidl a meno di 50€ quest’inverno!

L’inverno in arrivo si preannuncia già molto freddo e oggi Lidl ha deciso di svelare l’indispensabile stufa a meno di 50€!

L’autunno non è ancora finito e il freddo è arrivato ovunque in Francia. E con l’inizio dell’inverno, le temperature sono destinate a scendere ulteriormente. Alcuni esperti meteo prevedono addirittura che questo sarà l’inverno più freddo degli ultimi 10 anni. Per aiutarvi a resistere al freddo, Lidl presenta oggi la migliore stufa per combattere il freddo a meno di 50€!

Un inverno freddo e molto complicato!

Da qualche mese i prezzi dei prodotti di uso quotidiano sono saliti alle stelle. Poi è aumentato il prezzo della benzina e ora è la volta del prezzo dell’elettricità. Lo Stato ha deciso di rinnovare lo scudo tariffario, ma non sarà sufficiente. Si può prevedere un aumento minimo del 15% della bolletta elettrica.

Per aiutarvi a combattere il freddo, Lidl ha presentato una gamma di capi di abbigliamento per la stagione fredda. Potete trovare plaid, sciarpe, t-shirt, giacche e piumini nel negozio più vicino a voi. Lidl ha fatto di tutto per aiutarvi a stare al caldo quest’inverno.

Ma non è ancora finita, il marchio tedesco ha ora un nuovo prodotto per voi. E come al solito, il discount ha deciso di colpire duramente i prezzi.

Come abbiamo appena visto, quest’inverno sarà molto complicato. Le temperature scenderanno di nuovo e dovrete fare attenzione ai vostri consumi energetici. Se i vostri riscaldatori non sono abbastanza potenti e soprattutto economici, vi rovinerete..

Lidl venderà il suo indispensabile riscaldatore quest’inverno a meno di 50€!

Lidl ha trovato la soluzione per voi. È un riscaldatore con funzione oscillante e programma di spegnimento automatico. Una delle prime caratteristiche emerse dalla questo riscaldatore Lidl è che ha la possibilità di regolare la temperatura da 18 a 45ºC.

Ha una potenza totale di 2.000 W. Inoltre, è dotato di un termostato digitale e di un display a LED che ne facilitano l’utilizzo.

Per aiutarvi a limitare il consumo di energia, questo riscaldatore Lidl dispone anche di un timer e di un controllo dell’utilizzo. Ciò consente di regolazione della temperatura e spegnimento automatico. Inoltre, è sovralimentato e riscalda qualsiasi ambiente in pochi minuti.

Questo riscaldatore Lidl ha due livelli di riscaldamento, 1000 e 2000. E poiché può scendere fino a una temperatura di 18 gradi, può essere utilizzato anche come ventilatore. Inoltre, è dotato di una funzione oscillante commutabile separatamente per distribuire il flusso d’aria in modo uniforme.

Lidl ha pensato a tutto e può essere utilizzato anche nella zona di protezione 3 del bagno. Questo riscaldatore è davvero completo e dispone di una protezione contro il surriscaldamento. per una maggiore sicurezza. Si può installare sul pavimento o su una parete. È sufficiente praticare 4 fori con il trapano per fissarlo alla parete.

Anche Lidl ha deciso di puntare sul prezzo. Questo fantastico riscaldatore invernale ha un prezzo di 49,99 euro. Potete trovarlo facilmente nel negozio più vicino a voi. Attenzione però, a questo prezzo potrebbe esaurirsi molto rapidamente.