Il set in cashmere di Zara è perfetto per stare al caldo!

Il marchio icona della moda low cost ha fatto ancora una volta centro: il set in cashmere di Zara è bianco come la neve e perfetto per stare al caldo.

Da sempre, Zara si prende cura dei suoi clienti più fedeli. Recentemente, il marchio spagnolo ha presentato un set in cashmere ideale per stare al caldo quest’inverno senza rinunciare allo stile. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

Il set in cashmere di Zara è il preferito dalle fashioniste

Nel corso degli anni, il marchio Zara è diventato un vero e proprio punto di riferimento nel mondo della moda, spesso grazie ai suoi pezzi iconici ispirati alle creazioni delle più grandi case di moda. Gonne, maglioni, jeans, abiti, cappotti e altre giacche. Gli scaffali del gruppo Inditex sono sicuramente pieni dei vostri pezzi preferiti.

Con l’avvicinarsi dell’inverno, Zara ha fatto di tutto per permettere alle fashioniste di essere eleganti e stare al caldo allo stesso tempo. Il marchio propone, per esempio, una giacca imbottita effetto gomma a meno di 60 euro. Proprio così! Questa piccola meraviglia costa solo 59,95 euro.

Disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL, questo capo è adatto a tutte le fisicità. È corto, con collo alto e cappuccio, per garantire un comfort assoluto. Ma non è tutto: le maniche lunghe con polsini elasticizzati sono pensate per evitare che il freddo penetri.

Inoltre, è possibile infilare le mani nelle tasche anteriori e chiudere il tutto con cerniere nascoste nella cucitura. Il fondo è regolabile con un cordoncino elastico dotato di fermacorda.

In altre parole, da Zara trovate tutti i capi essenziali per l’inverno, come il nuovo set in cashmere bianco perfetto per la stagione più fredda. Noi di Stopandgo vi raccontiamo tutto.

Il set bianco è mozzafiato

Sappiamo bene che Zara mette d’accordo tutti, ma non è solo il suo incredibile cappotto a fare faville. Non sempre è facile uscire di casa con il freddo e, se preferite stare al calduccio senza rinunciare allo stile, questo set in cashmere bianco di Zara è perfetto per l’inverno: è composto da 3 pezzi e non potrete più farne a meno.

Il set in cashmere di Zara regala un outfit che vi garantisce il massimo dell’eleganza anche se passate la giornata sul divano. Ecco tutti i dettagli: un paio di pantaloni bianchi estremamente morbidi che vi fanno sentire avvolte in una nuvola, abbinati ad un morbido maglione dal collo rotondo. il set in cashmere di Zara è la soluzione perfetta per l’inverno.

Ma non è tutto e, probabilmente, vi innamorerete dell’ultimo pezzo: un gilet lungo che vi permetterà di completare il vostro guardaroba e che regalerà al vostro outfit un tocco ancora più caldo e avvolgente.

Il set in cashmere di Zara: ecco cosa vi serve questo inverno. Zara ha colpito ancora una volta e non dovrete più vergognarvi di aprire la porta in pigiama!