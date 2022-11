Il set di Primark che sembra uscito direttamente da Maisons du Monde a un prezzo stracciato.

I set che includono diverse unità, qualunque esse siano, sono di solito un successo, in quanto è normale che grazie alle diverse unità ci sia un prezzo speciale e che si ottenga un prezzo più basso rispetto all’acquisto individuale. Oggi vi mostriamo un Un set di Primark che sembra davvero un set di Maisons du Monde. La sezione di Primark dedicata alla casa non solo sta crescendo a passi da gigante, ma sta anche conquistando il pubblico con lo stile e la bellezza di molti dei suoi articoli, che in alcuni casi non hanno nulla da invidiare a quelli che si possono trovare nei negozi. Famosi negozi di arredamento come Maisons du Monde o Zara Home. Il set da tè di Primark di cui vi innamorereteQuesto è il set da tè di Primark di cui vi innamorerete. Set da tè da 8 pezzi smerlato multicolore: Un bellissimo set ideale per il tè o qualsiasi altro infuso e che è per quattro persone, in quanto contiene quattro tazze e quattro piatti. Un bellissimo set che vi piacerà indossare in ogni occasione e che vi costerà solo 18€, un prezzo ridicolo considerando quanto ha da offrire. Questo Set da tè Primark ha un design smerlato, con onde sui bordi, e le 4 tazze e i 4 piatti sono anch’essi in 4 colori diversi: bianco, verde, blu e rosa, in tonalità morbide molto vicine ai tipici toni pastello. I bordi di tutti i pezzi sono dorati, il che dà un tocco finale di stile unico e molto suggestivo. Il dettaglio che le coppe sono smerlate è un vero e proprio punto di forza estetico, in quanto sono alla moda e danno una grande attrazione che indubbiamente eleva il livello e la qualità di ogni pezzo. Le migliori marche sono in vendita tazze smerlate. Per questo motivo, l’ideale è trovarli in un negozio a basso costo, in modo da poter avere il proprio set personale. Se volete sorprendere i vostri ospiti quando è l’ora del tè o del caffè, questo set da tè di Primark è sicuramente l’ideale, perché aggiungerà un tocco di colore e di stile alla vostra tavola e i vostri ospiti lo adoreranno. A set di ceramica di qualità che è resistente e può durare a lungo se ci si prende cura di esso; si consiglia di lavare i pezzi a mano per non esporli alla lavastoviglie.