Il segreto per i migliori barbecue si trova da Carrefour: Scopri una delle sue migliori griglie.

Gli esperti confermano che nei prossimi giorni potremo osservare i primi segni dell’arrivo dell’estate. Una fantastica notizia che catene di supermercati come Carrefour hanno voluto festeggiare offrendo i loro prodotti a prezzi difficili da battere. Assapora ogni piano con amici sotto il calore delle braci di una delle migliori barbecue a gas sul mercato, ora scontata più della metà del suo prezzo.

Nel corso dell’anno, le grandi catene di supermercati come Carrefour offrono opportunità uniche che come clienti non possiamo rifiutare. Tutti amiamo un buon pasto in compagnia migliore, e questo modello Krakatoa offre tutto questo e molto di più per quest’estate. Un eccellente apparecchio culinario che potrai posizionare nel tuo giardino e che cambierà il modo in cui assapori la vita.

Il barbecue più all’avanguardia arriva da Carrefour

Nel mondo dei barbecue, c’è un nome che sta facendo molto parlare di sé: il modello Krakatoa. Questo innovativo barbecue a gas è arrivato sul mercato per rivoluzionare il modo in cui godiamo delle nostre grigliate all’aperto. Con il suo design all’avanguardia e le sue caratteristiche uniche, il Krakatoa è diventato il preferito dagli amanti della cucina all’aria aperta. I suoi 6 bruciatori, il suo fornello laterale Fuji e uno stile americano aprono un ampio ventaglio di possibilità per il nostro godimento.

Uno dei principali vantaggi del barbecue a gas Krakatoa è la sua efficienza energetica. Dotato di un sistema di combustione facile da accendere, questa griglia è in grado di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata e mantenerla costante. Inoltre, il suo design intelligente consente una distribuzione uniforme del calore, evitando i temuti punti freddi o caldi sugli alimenti. Ciò si traduce in una cottura perfetta e risultati deliziosi ad ogni pasto. Inoltre, dispone di un coperchio con maniglia antigraffio che ti permetterà di mantenere caldi tutti gli alimenti.

Il Krakatoa si distingue anche per la sua versatilità. Con la sua ampia superficie di cottura e i suoi multipli bruciatori indipendenti, questo barbecue consente di cucinare diversi alimenti contemporaneamente, regolando la temperatura di ogni zona con il termometro di cui è dotato. Una funzionalità che ti permette di sorprendere i tuoi commensali con carne, pesce, verdure o il cibo che preferisci mentre sei sulle braci di questo barbecue a gas.

Sorprendi i tuoi commensali con ogni tipo di cibo

Un’altra caratteristica che fa risaltare il Krakatoa nel mercato dei barbecue a gas è la sua incredibile funzionalità. Con esso avrai tutto il necessario per assicurarti un festino che i tuoi commensali non dimenticheranno mai, poiché ha una griglia di cottura, divisa in 3, in acciaio smaltato e una griglia riscaldante in acciaio inossidabile, entrambe regolabili attraverso i 6 bruciatori di cui è dotato.

Inoltre, una volta finito di cucinare sarà facile da pulire grazie al sistema di pulizia dell’olio con un vassoio di lamiera zincata, facile da rimuovere. Potrai persino spostarlo da un luogo all’altro del tuo giardino senza sforzo grazie alle sue 2 ruote e avrà una grande base di stabilità essendo appoggiato su una struttura in acciaio inossidabile. Grazie allo sconto del più del 50%, ora potrai acquistare questo barbecue a gas Krakatoa a un prezzo spettacolare di 319,90 euro sul sito web ufficiale della catena di supermercati Carrefour.