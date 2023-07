Il segreto di Zara viene svelato: approfitta degli ultimi tesori nascosti di questi saldi

Nelle seconde promozioni di Zara ci sono autentici tesori nascosti, con sconti di oltre il 70%. Senza dubbio, una grande opportunità per rinfrescare il guardaroba con nuovi capi, sia per l’estate che per la prossima stagione.

Seconde promozioni di Zara: TOP 5

Perché non approfittare del 71% di sconto su questo trench oversize di design e averlo pronto per l’autunno? Realizzato con un tessuto misto cotone, ha un collo a rever e un cappuccio removibile con bottoni. È disponibile in colore beige chiaro ed è un capo super comodo e versatile. Per andare in ufficio, puoi abbinare il trench a un paio di jeans, una camicia e un paio di stivaletti con tacco. Ora costa 25,99 euro invece di 89,95 euro.

Per l’estate, nelle seconde promozioni del marchio Inditex abbiamo individuato questi sandali con tacco e plateau assolutamente meravigliosi per un’occasione speciale. Con chiusura tramite fibbia sul cinturino alla caviglia, hanno una soletta tecnica flessibile in schiuma composta di lattice per offrire maggiore comfort. Puoi creare un look completamente rosa abbinandoli a un vestito rosa della tonalità che preferisci. Hanno uno sconto del 73% e costano 12,99 euro.

Uno dei capi principali delle seconde promozioni di Zara è questo top realizzato con un tessuto misto lino in colore bianco. Con spalline sottili e tasche con patta, ha una cintura da annodare nello stesso tessuto. È ideale sia per un’occasione speciale con un pantalone palazzo e dei sandali con tacco e plateau sia per il giorno con un paio di jeans e delle espadrillas. Ora costa 15,99 euro, con uno sconto del 73%.

Se vuoi essere al passo con la moda e creare un look davvero originale come una esperta di moda, questa gonna scomposta è perfetta per te. Con vita alta e finta tasca con patta sul fianco, ha un dettaglio di tessuto sovrapposto e pieghe. Il colore tostato la rende molto facile da abbinare, ad esempio con una blusa cropped bianca e dei sandali con plateau. Ha un prezzo di soli 9,99 euro, con uno sconto del 72%.

E, infine, un body con scollo a V e senza maniche in colore nero con dettaglio di volant abbinato. Un capo comodo ed elegante allo stesso tempo, che puoi abbinare a una gonna midi svasata e dei sandali con tacco per uscire a cena o partecipare come ospite a un evento serale. È disponibile al prezzo di 4,99 euro, con uno sconto del 72%.

4.3/5 - (6 votes)