Il segreto di Jennifer Lopez per sembrare più alta e snella senza usare i tacchi svelato

Jennifer López ci ha rivelato il trucco per sembrare più alta e slanciata senza indossare i tacchi, un sogno che possiamo realizzare seguendo le direttive di questa celebrità. I suoi segreti di bellezza la rendono un’icona che, con più di mezzo secolo alle spalle, sta guadagnando sempre più protagonismo. JLo misura 1,64, ma nonostante usi sempre i tacchi nelle sue apparizioni pubbliche, sa bene come sembrare più magra e alta senza l’uso di questo tipo di scarpe. Prendi nota di cosa devi fare per copiare il suo stile.

Jennifer López usa questo trucco per sembrare più alta e slanciata senza indossare i tacchi

Le curve della famosa attrice Jennifer López sono il suo marchio di fabbrica. Per una donna come lei, che si dedica alla danza, alla musica e all’interpretazione, i tacchi non sono all’ordine del giorno. Per allenarsi o per il suo quotidiano, usa un tipo di calzature un po’ diverso, come sneakers o ballerine o mocassini.

Il segreto per sembrare più alta è il tipo di pantaloni e la combinazione di colori che utilizza. Il trucco inizia con l’uso di un tipo di pantaloni che le stia bene, in questo caso un tipo bootcut. Questo tipo di jeans dallo stile retrò allungano la gamba e creano un effetto ottico che possiamo potenziare.

Con delle ballerine a punta quadrata le nostre gambe sembreranno molto più lunghe, ottenendo con la combinazione di pantaloni e scarpe alcuni centimetri in più. Ma non è l’unico trucco che utilizza questa donna per sembrare più alta, c’è un elemento che non dobbiamo trascurare quando ci vestiamo.

Indossare lo stesso tono o una gamma di colori simili fa sì che il corpo si allunghi in modo visivo. Tonalità come il beige, molto utilizzata in estate o un blu denim, in un total look alla moda, possono dare la sensazione di sembrare più alta, qualcosa che, come Jennifer López, dobbiamo ottenere senza usare i tacchi.

A 53 anni, JLo può dare lezioni al mondo. Grazie a un esercizio fisico costante e a una dieta rigida, ha ottenuto un fisico invidiabile anche con l’avanzare dell’età. La genetica la aiuta anche, in quanto possiede una bellezza che rimane praticamente inalterabile nel corso dei decenni.

