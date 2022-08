Il russo Leffe dà i postumi di una sbornia ad AB InBev

Mentre una società occidentale dopo l’altra lascia la Russia, la joint-venture turca partner di AB InBev decide di produrre Leffe in sette birrifici russi. Questo porta a incomprensioni e critiche da parte dei consumatori.

Danno all’immagine

La decisione di lanciare la birra dell’abbazia Leffe su larga scala in Russia è stata presa da AB InBev Efes, la joint-venture 50/50 tra AB InBev e la sua controparte turca Anadolu Efes, attiva in Russia e Ucraina. Dallo scoppio della guerra in Ucraina, AB InBev ha cercato di spogliarsi della propria partecipazione nella joint venture e anche di sospendere le licenze a marchi come Stella Artois, Hoegaarden e Budweiser.

Ma non è così facile: entrambi i partner commerciali non hanno ancora raggiunto un accordo. Nel frattempo, AB InBev afferma di non poter impedire il lancio russo di Leffe da parte di Anadolu Efes, perché non ha una partecipazione di controllo nella joint venture. Questo sta caricando il birraio con notevoli danni all’immagine.

Il fatto che AB InBev sia molto infastidita dal caso è dimostrato dal fatto che il produttore di birra rinuncia ai vantaggi finanziari dell’impresa comune. Secondo un esperto di marketing, l’intera faccenda non deve essere un grosso problema per l’azienda a lungo termine: “Capisco che la gente sia arrabbiata, ma non credo che il belga medio berrà una Leffe in meno per questo” , riporta il quotidiano Het Nieuwsblad.