Il rublo sale del 27% e scende sotto i 100 per dollaro dopo l’accordo con l’Ucraina

Il rublo estende il suo rally questo mercoledì, fino a livelli di prezzo inferiori a 100 rubli rispetto al dollaro ei 113.814 rubli contro euro. La valuta russa ha sperimentato da martedì un brutale apprezzamento, del 27% contro il biglietto verde e del 22% contro l’euro, a causa dell’allentamento delle tensioni geopolitiche.

“È probabile che la valuta russa rimanga immensamente volatile come trader sperano che non ci saranno più sanzioni contro la Russia“, indica Neil Wilson, analista di Markets.com. Inoltre, La Russia ha rispettato tutti i suoi obblighi di debito finora, e i produttori di energia e i funzionari del governo hanno chiarito che i loro detentori di debiti devono accettare il rublo russo se vogliono riscuotere.

Il recupero della valuta russa è di oltre il 40% dal minimo storico del 7 marzo, quando ha superato i 164 rubli per dollaro e 168 per euro.

Due potenti fattori –il passaggio dalla Russia ai rubli per i pagamenti delle esportazioni di gas e l’obbligo per le società esportatrici di convertire l’80% dei loro guadagni in valuta estera in rubli – stanno sostenendo la valuta russa, ha affermato Iskander Lutsko, chief investment strategist di ITI Capital. Aggiunge: “Il mercato ora dipende davvero dai progressi nei negoziati tra Russia e Ucraina”.

Le azioni russe sono state scambiate in sessioni ridotte e con varie restrizioni, compreso il divieto di vendita allo scoperto. Ai non residenti è vietato vendere azioni e obbligazioni in rubli OFZ fino al 1 aprile. I volumi di scambio sono molto più bassi del normale.

Questo martedì, l’indice RTS, denominato in dollari, ha chiuso la seduta con un rialzo del 7,1%, a 881,6 puntima l’indice MOEX basato sul rublo russo ha ridotto i guadagni iniziali, perdendo lo 0,9% a 2.408,5 punti.