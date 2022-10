Il robot da cucina Silvercrest di nuovo alla Lidl a meno di 50€

Ma il prezzo minimo non significa necessariamente un robot scontato. A prima vista, il Silvercrest ha le qualità essenziali di un buon pasticcere. Viene fornito con un kit di cottura tradizionale composto da una frusta, un’impastatrice e una frusta piatta. Associati alla ciotola da 5 l, gli accessori dovrebbero essere in grado di fare grandi preparazioni. Abbiamo ancora un dubbio sulla forma della frusta, che sembra meno ampia rispetto a quella di alcuni concorrenti.

Questo è ciò che Lidl sa fare meglio: attrarre clienti abituali e nuovi grazie a prezzi imbattibili. Il 4 agosto, il distributore tedesco spera di sedurre i consumatori con il robot per pasticceria Silvercrest. E il segno colpisce duro visto che il dispositivo viene offerto sotto la soglia dei 50€. Per confronto, è il Proline RP11 che mostra il prezzo più basso del nostro confronto, con un prezzo di 70 €.

Se la potenza non va interpretata da sola, ma abbinata alla motorizzazione e all’architettura del robot, sembra comunque debole. In realtà raggiunge solo 650 W. Il dispositivo di Lidl ha otto velocità per adattarsi al meglio alla ricetta realizzata. Infine, con il robot da cucina viene fornita una copertura antispruzzo per evitare che trabocchi.