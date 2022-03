Il rituale che trasforma i capelli

Compte parrucchieri ha presentato il Il nuovo rituale Chroma Absolu di routine di Kérastase.

È una gamma innovativa che protegge, ringiovanisce e migliora il colore dei capelli grazie alla sua cura formulata con acido lattico, aminoacido e centella asiatica.Primo passo: Diagnosi dei capelli per capire le esigenze della cliente e poter così selezionare il trattamento più appropriato per i suoi capelli. Dopo aver analizzato i suoi capelli, il professionista ha optato per la gamma Chroma Absolu per capelli colorati.

Secondo passo: applicazione di Bain Chroma Rispetto per detergere delicatamente, ristrutturare e rinforzare la fibra capillare, oltre a prevenire lo sbiadimento del colore.

Terzo passo: si applica Soin Acid Chroma Gloss, trattamento ridona lucentezza che idrata, ringiovanisce e dona morbidezza ai capelli. La sua texture fluida e trasparente si trasforma in una texture bianca e cremosa se miscelata con acqua. Si applica a ‘zig zag’ da metà lunghezza alle punte.

Quarto passo: Fusion-Dose, copre due esigenze di capelli contemporaneamente, in soli 3 minuti. Consiste in una combinazione ideale di concentrato e ‘booster’ tra le 42 possibili combinazioni. Il concentrato coprirà il primo bisogno, mentre il ‘booster’ fornirà i benefici necessari per coprire il secondo.

Nel caso di Gemma Pinto, modella e ‘influencer’, dopo aver analizzato i suoi capelli, la professionista di Compte Peluquerías ha selezionato il ‘Booster’ Resurfaçant ad alta concentrazione di acidi per recuperare i capelli dai danni causati dal colore e Concentrato di acido amminico per aggiungere lucentezza e idratazione.

Quinto passo: Prima di applicare gli strumenti di calore, è importante proteggere i capelli con il Siero Cromo Termico, che serve anche a ridurre l’effetto crespo nei capelli tinti. Vengono applicati da 6 a 10 spruzzi a seconda della lunghezza e dello spessore.

Crediti:

Modella e influencer: Gemma Pinto.

Parrucchiere: Compte: Ramón Torralba, calle Llull, 171.

Video: AttivaciMGZ Martín de Brito.